母確診亡24小時內要火化！家屬跪醫院外40m淚祭　盧秀燕說話了

▲慟！90歲老母發燒進院確診亡，子女見不到最後一面「跪醫院外祭拜」。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

疫情延燒，連帶造成死亡數增加，累計疫情至今已有2000多人死亡，過去確診者的遺體要在24小時內火化的「慣例」讓許多人來不及見確診死亡親屬最後一面。但衛福部長陳時中日前澄清，指中央沒有這樣的規定，全台炸鍋。台中市民政局長吳世瑋今天在市議會質詢時提到，過去都是24小時內火化，中央的說法讓全台的民政局通通措手不及。市議員張瀞分也提到好友母親發燒住院到確診離世才短短四天，中間完全見不到母親任何一面，好友悲痛不已。

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▲盧秀燕透露，市府已經編列預算，將設冰櫃及臨時帳篷區。（圖／記者游瓊華攝）



台中市長盧秀燕也回應，市府已經編列預算，在火葬場旁冰櫃區與臨時帳棚方式解決，協助家屬暫存確診者大體，待火化後，再舉行追思會或告別式。

▲市議員張瀞分提到，一位朋友的90歲老母發燒進院確診亡 子女見不到最後一面只能「跪醫院外祭拜」，讓人心痛。（圖／記者游瓊華攝）

台中市議員張瀞分今天在市議會質詢時提到，一位好友的90多歲老母親因為發燒送院後採檢確診，醫院在三天後通知母親過世，家屬悲痛萬分，想見老母親最後一面，幫她好好穿件衣服都無法，最後只能跪在醫院外40公尺處祭拜老母親，看著屍袋裝進棺木後送往殯儀館火化。另一位市議員張廖乃綸則說到，陳時中說並無24小時規範，讓大家傻眼，要求台中市說明過去到底如何處理，若無明確規範，未來確診死亡者的後事處裡可能更混亂。

▲市議員張廖乃綸要求市府說明過去確診死亡者遺體都是如何處理。（圖／記者游瓊華攝）



對此，台中市民政局長吳世瑋今天在總質詢時提到，過去都是24小時內火化，中央的說法讓全台民政局措手不及。吳世瑋指出，台中至今確診死亡共有170多人，但不僅台中，連南投、彰化確診死者都送來台中火化，目前研擬是否租用冰櫃、搭臨時帳篷等方式解決，市長盧秀燕也同意撥預算處理。

▲民政局長吳世瑋坦言，中央宣布沒有24小時內火化確診死者遺體說法讓全台民政局措手不及。（圖／記者游瓊華攝）



但吳世瑋坦言，即便確診者遺體放在冰櫃，殯儀館員工也會擔心，未來還是會勸說家屬同意24小時火化，等其他好日子再舉辦告別式，但家屬若不願意、堅持要放10天，民政局也無法強制。