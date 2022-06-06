　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「尊龍會館」私人出租套房遭民眾反應住戶開窗丟垃圾、環境衛生不佳及垃圾隨意放置情形。針對不法使用，縣長張麗善今(6)日親赴溝通，提出要求業者30天內封閉緊鄰民宅窗戶、入住者需快篩陰性、工作人員需七天快篩一次、改善噪音、環保局24小時監測、配合斗六公所清運垃圾與環境清消等六項承諾。

今日中午，張麗善與副縣長謝淑亞在斗六市長林聖爵的陪同下，率領衛生局、環保局、建設處、勞青處首長前往斗六市慈惠宮，聽取附近民眾陳情，並針對業者缺失裁罰及要求改善，避免造成周邊民眾困擾。張麗善指出，縣府勞青處、建設處、衛生局、環保局、警察局等相關局處已於1日聯合前往稽查，勞青處也於今日上午9時30分再次會同雲林縣專勤隊、警察局外事組等前往尊龍會館查察有無非法移工，以及其他違反就業服務法的狀況，經查並無非法移工。

▲斗六市私人出租套房尊弘會館涉嫌違規使用，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵親赴協調。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市私人出租套房尊弘會館涉嫌違規使用，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵親赴協調。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府建設處提到，民眾反映緊接臨地外牆不得向鄰地方向開設窗戶，將另調閱原核准使用執照及竣工圖說釐清，倘若涉及違反「建築法」相關規定，後續擬將依「建築法」相關規定限期改善或補辦手續；也會要求業者在30天內，儘速完成封閉窗戶的工作。

▲斗六市私人出租套房尊弘會館涉嫌違規使用，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵親赴協調。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保局已架設移動式攝影機監看周邊環境，倘有違規亂丟垃圾、煙蒂情形，依法按次連續加重處份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
關於是否有確診者入住，衛生局表示，6月1日業者已承諾若有確診者會將其移離該處所，且經衛生局清查法定傳染病系統，並未發現該館有確診者入住；基於保護人權無法將入住者快篩結果公告。此外，張麗善指出，衛生局會要求業者依照中央防疫規定，規範入住者快篩陰性才能進住，工作人員也必須七天快篩一次，並將相關結果供衛生局備查，另民眾若來電檢舉局內電話忙線中，可改撥1999服務專線。

針對環境消毒部分，環保局表示，會館內部區要求業主每日定期消毒，而會館外部區域及附近社區由斗六市公所安排清潔隊定期消毒，至少一星期一次；環境垃圾處置部分，環保局已裁罰二張罰單、業者已經委外清除垃圾；在稽查監控部分已架設即時監控攝影機、將再架設第三部攝影機（靠近住戶面向），經查違法立即開罰；現有的冷氣低頻噪音管制部分，影響居民生活品質，請業者進行改善。另民眾只要陳情，環保局將配合辦理監測。

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►恐怖出租套房...住客開窗吐痰丟垃圾　縣府：改善前不得入住

►好消息！雲林重症6歲男童最新狀況曝　轉一般病房復健醫療中

►心酸畫面曝！68歲婦大雨中走10公里　 警聲聲呼喚找回失智的她

►雲林女童「手掌卡奶瓶」拔不出　消防員15秒助脫困家長驚呆

►獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
「台大不是給鄉下人讀的！」　男大生親吐打擊：心態有點崩
依依尪「3天要一次」求歡遭拒！　Melody聽完傻：你要反省
快訊／士林中正路樹倒砸公車！多車遭波及　車流嚴重回堵
確診後他冒「1後遺症」！　嚇忘親友是誰：真的很痛苦
4歲小王子表情包！女王白金盛會上頻扮鬼臉　害凱特被罵了
身分證拿出來！　生日「4碼任中1碼」100元爽玩樂園
再做1年節目就掰！　吳宗憲「再多錢老子也不幹」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

高齡者交通事故率高　里港警分局交通宣導團走入社區

斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

基隆要塞司令部古蹟地景大劇　《山海之光》聲光好戲登場

台東焚化廠完成各功能試俥測試　優先解決離島堆置垃圾困境

綠島6遊客操昨立槳遭浪帶離　海巡整合民間接力救援

黃偉哲與台僑線上有約　 暢談台南美食觀光與發展

旅遊旺季垃圾量大量　環保局籲維護綠島與蘭嶼環境衛生

異業結盟！長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店今開幕

國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

高齡者交通事故率高　里港警分局交通宣導團走入社區

斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

基隆要塞司令部古蹟地景大劇　《山海之光》聲光好戲登場

台東焚化廠完成各功能試俥測試　優先解決離島堆置垃圾困境

綠島6遊客操昨立槳遭浪帶離　海巡整合民間接力救援

黃偉哲與台僑線上有約　 暢談台南美食觀光與發展

旅遊旺季垃圾量大量　環保局籲維護綠島與蘭嶼環境衛生

異業結盟！長濱鄉農會金剛好事館與7-11便利商店今開幕

國軍火砲射擊紛擾　縣府邀中央協調盼妥善運用基金讓漁民受用

尋找兒時記憶...阿北走出雲林高鐵站迷途倒路中　原因令人鼻酸

潘孟安四度蟬聯遠見雜誌五星縣市長　卸任後願當屏東永遠的志工

白牆粉刷後浮紅色詭斑　她疑惑「第2次了」！一票驚喊快處理

王品斥資2千萬打造夏慕尼新店　進駐大直一級戰場攻高端客

【廣編】SUZUKI全車系購車優惠不斷　賞車試乘再送好禮

鴻海「Model C量產版」10／18將登場　預告還有2款新車！

火化之亂！公告沒時間規範　黃珊珊要陳時中「苦民所苦」：盼明定指引

快訊／烏來觀光大橋男子墜落　7樓高掉下躺溪底...勇消急救援

確診往生火化比照SARS作法2年多　殯葬業者封2層屍袋就不再打開

「陳時中應該直攻選總統！」　他見1數據驚：該跳過市長格局

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

桃10萬學童第一劑接種覆蓋率63%

台東男子潛水捕撈海膽溺斃

桃園就服處6月徵才　釋出逾7000個職缺

花蓮確診逼近4萬　第2輪快篩實名制開放購買

國1彰化北上4車連環撞　2人送醫

台南永康就業中心找工作送五彩平安環

女子誆稱流浪貓需要醫療詐騙被訴

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

火炎山路基不穩　登山客要小心

黃偉哲力挺庇護工場度難關

觀音廢水汙染農田　環保局抓獲元凶重罰

淡水南瓜美味升級　農會攜手業者共推新滋味

更多熱門

相關新聞

北市套房均價逼近千萬　買1間抵台南4間

北市套房均價逼近千萬　買1間抵台南4間

房價飆漲，套房成為許多小資族的唯一奢望。據台灣房屋統計，Q1套房年漲幅最大的為台南市，平均每坪14.3萬元、總價237萬元，單價年增高達35%。而購屋門檻最高的台北市也有約14%上漲，平均每坪來到81.8萬元、總價973.6萬元。

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

9人同住小套房！丈夫拒換大房讓她超無奈

9人同住小套房！丈夫拒換大房讓她超無奈

最夯新婚2房「Amber定義只是套房？」鄉民懵了

最夯新婚2房「Amber定義只是套房？」鄉民懵了

他怨「三重3房月租最低1萬6」　在地房仲曝一點：更辛酸

他怨「三重3房月租最低1萬6」　在地房仲曝一點：更辛酸

關鍵字：

套房外籍移工環境衛生斗六市尊龍會館

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

闖禍小女警憔悴現身調解會　賓士和Juke都要賣給她

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

快訊／今增151人死亡！本土增5萬2992例

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面