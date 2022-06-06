斗六「尊龍會館」涉違規使用亂象多　縣府提六項承諾回應

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「尊龍會館」私人出租套房遭民眾反應住戶開窗丟垃圾、環境衛生不佳及垃圾隨意放置情形。針對不法使用，縣長張麗善今(6)日親赴溝通，提出要求業者30天內封閉緊鄰民宅窗戶、入住者需快篩陰性、工作人員需七天快篩一次、改善噪音、環保局24小時監測、配合斗六公所清運垃圾與環境清消等六項承諾。

今日中午，張麗善與副縣長謝淑亞在斗六市長林聖爵的陪同下，率領衛生局、環保局、建設處、勞青處首長前往斗六市慈惠宮，聽取附近民眾陳情，並針對業者缺失裁罰及要求改善，避免造成周邊民眾困擾。張麗善指出，縣府勞青處、建設處、衛生局、環保局、警察局等相關局處已於1日聯合前往稽查，勞青處也於今日上午9時30分再次會同雲林縣專勤隊、警察局外事組等前往尊龍會館查察有無非法移工，以及其他違反就業服務法的狀況，經查並無非法移工。

▲斗六市私人出租套房尊弘會館涉嫌違規使用，雲林縣長張麗善與斗六市長林聖爵親赴協調。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府建設處提到，民眾反映緊接臨地外牆不得向鄰地方向開設窗戶，將另調閱原核准使用執照及竣工圖說釐清，倘若涉及違反「建築法」相關規定，後續擬將依「建築法」相關規定限期改善或補辦手續；也會要求業者在30天內，儘速完成封閉窗戶的工作。

▲環保局已架設移動式攝影機監看周邊環境，倘有違規亂丟垃圾、煙蒂情形，依法按次連續加重處份。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



關於是否有確診者入住，衛生局表示，6月1日業者已承諾若有確診者會將其移離該處所，且經衛生局清查法定傳染病系統，並未發現該館有確診者入住；基於保護人權無法將入住者快篩結果公告。此外，張麗善指出，衛生局會要求業者依照中央防疫規定，規範入住者快篩陰性才能進住，工作人員也必須七天快篩一次，並將相關結果供衛生局備查，另民眾若來電檢舉局內電話忙線中，可改撥1999服務專線。

針對環境消毒部分，環保局表示，會館內部區要求業主每日定期消毒，而會館外部區域及附近社區由斗六市公所安排清潔隊定期消毒，至少一星期一次；環境垃圾處置部分，環保局已裁罰二張罰單、業者已經委外清除垃圾；在稽查監控部分已架設即時監控攝影機、將再架設第三部攝影機（靠近住戶面向），經查違法立即開罰；現有的冷氣低頻噪音管制部分，影響居民生活品質，請業者進行改善。另民眾只要陳情，環保局將配合辦理監測。

▲斗六尊龍會館日租套房並不合法，內部共90多間套房目前為租賃外籍勞工仲介公司，並有多名外籍移工入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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