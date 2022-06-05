妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷指數6　原定6／23生日當天登記結婚

▲台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）



記者白珈陽、許權毅、林冠吟／台中報導

台中龍井2日發生一起肇逃事故！6名移工共乘一輛轎車，不料卻在行經中山中路跟中華路路口時，與陳姓女騎士撞上，造成陳女傷重昏迷，而車上的6人眼見發生事故，竟直接棄車肇逃，事後警方抓回4人，尚有2人未逮到，且4人全部確診，而女騎士至今昏迷未醒。陳女的父親也出面痛批「沒政府！」，更表示女兒本來6月23日就要和交往10多年的國中同學登記結婚，如今計畫全部被打斷。

陳父今天出面受訪表示，2日下午5點15分，女兒下班行經該路段，遭到6名逃逸移工闖紅燈撞上，強大的撞擊力道造成女兒當場倒地昏迷，緊急送醫後發現陳女下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、肋骨一共斷了7根、昏迷指數6，傷勢嚴重、住進加護病房。

陳父先前在臉書發文說，移工事發當下不但未協助女兒就醫，還將車輛往外車道移動後，一夥人竟直接棄車逃逸，直到事發後半個多小時，警方獲報後才一一將涉案的4人全部逮回，尚有2人還沒抓到。

▲ 6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光 。（圖／記者許權毅翻攝）



陳父表示，女兒雖然才剛換工作10多天，不過之前的工作也在事故地點附近，是差不多的地點，相關路況再熟悉不過，未料遭闖紅燈的車輛撞上。

陳父悲痛控訴，女兒原定23日就要和交往10多年的青梅竹馬男友、在她生日當天登記結婚，現在出車禍重傷昏迷不醒，原本都說好了的計畫只能被迫中斷。

▲陳女長相清秀，原本要在23日生日當天和交往10多年的男友一起登記結婚，未料如今計畫被迫中斷。（圖／家屬提供）



陳父表示，現在礙於疫情因素，醫院禁止探視病患，每天僅能有10分鐘的視訊探視期間，家裡乾脆就開了一個群組一起每天看她，但看著女兒躺在病床上一動也不動，大家心情也相當沉重，總因為情緒激動而說不出話，只能淚崩對著女兒喊「趕快好起來！」

陳父說，女兒現在的狀況比剛出車禍時以穩定許多，但沒有親眼查看，還是非常擔心。陳母也表示，女兒很愛漂亮，光是保養品就很多了，很擔心女兒醒來後發現臉上有傷疤，怕她無法接受。

陳父受訪時也沉痛回應，他們家屬主要的訴求是，希望釐清這群逃逸外籍移工的車從何而來？為什麼能夠駕駛？車主是誰？

▲陳父表示現今他們很有可能求償無門，外籍移工僅須面對刑事責任，最壞的結果只是遣返出境，但他們還要面對女兒醒來後的漫漫復健路。（圖／記者許權毅攝）



他也坦言，等女兒恢復意識後，醒來還須面對漫長的復健之路，相關醫療費用的支出勢必相當可觀，但家屬這邊卻極有可能求償無門，肇事的外籍移工可能僅需負責刑事責任，最壞的結果無非就是遣返出境，根本不需要負擔任何賠償責任，既然事情已經發生，呼籲政府能夠重視相關部分，還家屬一個公道。

警方表示，本起車禍當場逮獲4人，包括駕駛及3名乘客，另有2人乘隙逃逸，幾人均是越南籍，4人都確診，專勤隊第一時間已通報台中衛生局，依通報程序將4人送至彰化埤頭檢疫所，待隔離完畢後會再送到南投收容所，後續將辦理驅逐遣送出國事宜。

針對陳父提出質疑，逃逸外勞為何能有車可駕駛？台中專勤隊指出，駕駛阮男是向同鄉友人借身份證買車，該名同鄉友人應有取得居留證或嫁來台灣。