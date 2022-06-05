　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷指數6　原定6／23生日當天登記結婚

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

▲台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、許權毅、林冠吟／台中報導

台中龍井2日發生一起肇逃事故！6名移工共乘一輛轎車，不料卻在行經中山中路跟中華路路口時，與陳姓女騎士撞上，造成陳女傷重昏迷，而車上的6人眼見發生事故，竟直接棄車肇逃，事後警方抓回4人，尚有2人未逮到，且4人全部確診，而女騎士至今昏迷未醒。陳女的父親也出面痛批「沒政府！」，更表示女兒本來6月23日就要和交往10多年的國中同學登記結婚，如今計畫全部被打斷。

陳父今天出面受訪表示，2日下午5點15分，女兒下班行經該路段，遭到6名逃逸移工闖紅燈撞上，強大的撞擊力道造成女兒當場倒地昏迷，緊急送醫後發現陳女下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、肋骨一共斷了7根、昏迷指數6，傷勢嚴重、住進加護病房。

陳父先前在臉書發文說，移工事發當下不但未協助女兒就醫，還將車輛往外車道移動後，一夥人竟直接棄車逃逸，直到事發後半個多小時，警方獲報後才一一將涉案的4人全部逮回，尚有2人還沒抓到。

▲▼ 6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲ 6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光 。（圖／記者許權毅翻攝）

陳父表示，女兒雖然才剛換工作10多天，不過之前的工作也在事故地點附近，是差不多的地點，相關路況再熟悉不過，未料遭闖紅燈的車輛撞上。

陳父悲痛控訴，女兒原定23日就要和交往10多年的青梅竹馬男友、在她生日當天登記結婚，現在出車禍重傷昏迷不醒，原本都說好了的計畫只能被迫中斷。

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

▲陳女長相清秀，原本要在23日生日當天和交往10多年的男友一起登記結婚，未料如今計畫被迫中斷。（圖／家屬提供）

陳父表示，現在礙於疫情因素，醫院禁止探視病患，每天僅能有10分鐘的視訊探視期間，家裡乾脆就開了一個群組一起每天看她，但看著女兒躺在病床上一動也不動，大家心情也相當沉重，總因為情緒激動而說不出話，只能淚崩對著女兒喊「趕快好起來！」

陳父說，女兒現在的狀況比剛出車禍時以穩定許多，但沒有親眼查看，還是非常擔心。陳母也表示，女兒很愛漂亮，光是保養品就很多了，很擔心女兒醒來後發現臉上有傷疤，怕她無法接受。

陳父受訪時也沉痛回應，他們家屬主要的訴求是，希望釐清這群逃逸外籍移工的車從何而來？為什麼能夠駕駛？車主是誰？

▲▼台中一名陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／記者許權毅攝）

▲陳父表示現今他們很有可能求償無門，外籍移工僅須面對刑事責任，最壞的結果只是遣返出境，但他們還要面對女兒醒來後的漫漫復健路。（圖／記者許權毅攝）

他也坦言，等女兒恢復意識後，醒來還須面對漫長的復健之路，相關醫療費用的支出勢必相當可觀，但家屬這邊卻極有可能求償無門，肇事的外籍移工可能僅需負責刑事責任，最壞的結果無非就是遣返出境，根本不需要負擔任何賠償責任，既然事情已經發生，呼籲政府能夠重視相關部分，還家屬一個公道。

警方表示，本起車禍當場逮獲4人，包括駕駛及3名乘客，另有2人乘隙逃逸，幾人均是越南籍，4人都確診，專勤隊第一時間已通報台中衛生局，依通報程序將4人送至彰化埤頭檢疫所，待隔離完畢後會再送到南投收容所，後續將辦理驅逐遣送出國事宜。

針對陳父提出質疑，逃逸外勞為何能有車可駕駛？台中專勤隊指出，駕駛阮男是向同鄉友人借身份證買車，該名同鄉友人應有取得居留證或嫁來台灣。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
基因實驗出錯！　改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕
麥當勞「小薯10元」內行點法曝！　常客秒懂：貼紙好用
用「驅狗器」趕土狗！　女星遛狗直播被轟爆
快訊／國道「2車追撞」3人傷　北上這路段紫爆
妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6月生日要結婚
快訊／救護車搶救OHCA民眾遭撞翻！　3人急送醫
快訊／國一北上「4車追撞」！　回堵3公里
胡瓜驚「遭女星高鐵當眾飆罵」！　她揭反轉真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

烏來阿玉溪豪雨暴漲　3釣客受困沙洲一夜驚險獲救

快訊／雙溪虎豹潭1民眾滑落邊坡！警消派10車急救援

快訊／端午收假交通紫爆　國道北上楠梓路段2車追撞3人傷

快訊／台南市救護車執行搶救勤務遭撞側翻　3人送醫

快訊／國一北上213K車禍！4車追撞　回堵10K

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷指數6　原定6／23生日當天登記結婚

桃園4歲男童突癱軟！10天前PCR確診　母抱他衝警所求開道送醫

2寶媽累癱！下班顧家睡不到6小時　家暴夫還傳暗號「擠奶了」求歡

6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝　逮回4人竟全確診

耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

烏來阿玉溪豪雨暴漲　3釣客受困沙洲一夜驚險獲救

快訊／雙溪虎豹潭1民眾滑落邊坡！警消派10車急救援

快訊／端午收假交通紫爆　國道北上楠梓路段2車追撞3人傷

快訊／台南市救護車執行搶救勤務遭撞側翻　3人送醫

快訊／國一北上213K車禍！4車追撞　回堵10K

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷指數6　原定6／23生日當天登記結婚

桃園4歲男童突癱軟！10天前PCR確診　母抱他衝警所求開道送醫

2寶媽累癱！下班顧家睡不到6小時　家暴夫還傳暗號「擠奶了」求歡

6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝　逮回4人竟全確診

耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

烏來阿玉溪豪雨暴漲　3釣客受困沙洲一夜驚險獲救

毛小孩樂園「搖尾草x狗狗派對」登場　黃偉哲歡迎加溫與毛孩的感情

寵物蝦放陽台忘了顧　她隔天想起來「整鍋已熟了」

男友不給AA制「霸氣全付」　妹子親曝1隱憂：到底要怎樣

確診亡者火化爭議！陳聖文拋「設專區冰存遺體」　北市曝2大難處

美女主播路邊慘遭「襲擊強吻」　 網友驚：草泥馬！

柯文哲學唱疫情版《愛你》　皺眉傻眼問：這喜勒衝X？

西南風帶來水氣　台南3大水庫蓄水略有提升

特斯拉全自動駕駛再進化！更新後「精準繞過臨停貨車」還超守規則

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

淡水祖師遶境意外！　舞獅男「高空墜地」昏迷

音樂老師要學生口交！判決出爐免關

偵查隊長性侵女　北市警火速拔官

即／台南市救護車遭撞側翻　3人送醫

東華男大生闖花蓮翡翠谷　戲水溺斃

騎士閃鬼切遭後車輾斃！驚悚畫面曝

2寶媽下班累癱　家暴夫還傳暗號求歡

即／國一北上213K車禍！4車追撞回堵3公里

泰安豆腐街傳百kg落石墜地　碎石如刀割傷女遊客

墾丁大街裸男亂嗆遭圍毆　女友「寶貝」超亮點

6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

更多熱門

相關新聞

她逛超商驚喊3字！台北人一頭霧水　台中人才知

她逛超商驚喊3字！台北人一頭霧水　台中人才知

一名女網友分享台北朋友都沒聽過「裕毛屋」超市，讓她直呼，「難道這是只有台中人才知道的神秘日系頂級超市嗎？」對此，有人表示，「彰化台中才有吧，雖然彰化後來收了。」

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

騎士閃鬼切遭後車輾斃！驚悚畫面曝

騎士閃鬼切遭後車輾斃！驚悚畫面曝

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

台中類普篩！進駐168家長照機構篩檢1.6萬人

台中類普篩！進駐168家長照機構篩檢1.6萬人

關鍵字：

台中龍井外籍移工肇逃

讀者迴響

熱門新聞

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

林采緹爬山「穿超辣」！

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

「最貼心星座」TOP 3

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面