好消息！雲林重症6歲男童最新狀況曝　轉一般病房復健醫療中

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（6）日新增1122例本土確診個案，分別為斗六212例，虎尾174例，西螺126例，斗南90例，古坑61例，麥寮、崙背51例，土庫、北港48例，莿桐46例，二崙39例，林內34例，大埤、水林19例，口湖、四湖16例，東勢、元長15例，褒忠14例，台西30例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1122例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣6歲重症男童一度有猛爆性腦炎徵狀病況，衛生局長曾春美表示，男童已轉至一般隔離病房，目前病況穩定由母親陪同與照顧中，現階段進行復健醫療的部分，未來仍須由台大醫院雲林分院醫療跨團隊持續用心照護。

雲林縣政府說明，今日1122例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-102歲，無症狀711人、輕症341人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1347人、確診者居家照護在管中有7514人。統計至6月5日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10717人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成18736人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日確診死亡個案新增4例，另再增4例PCR陽性確診死亡待判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共30761例，其中1例為兒童重症、45例為死亡，其餘為無症狀和輕症個案。今日新增4名死亡確診個案，為2名男性與2名女性，年齡介於70至90多歲，有高血壓、糖尿病、失智、心血管疾病、腦中風等病史，其中3位已完整接種3劑COVID-19疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於5/26至6/2，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計45確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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