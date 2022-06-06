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越妻當「翻譯」補家用　嘿咻老闆嗨拍性愛片！綠帽夫獲賠15萬

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲越南籍阿莉疫情期間為貼補家用，到黃男美容店當翻譯，卻是瞞著丈夫賣淫，丈夫偶然發現性愛影照才得知詳情。（圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／高雄報導

受疫情影響，在旅行社任職導遊的鄭男業績嚴重下滑，其越南籍妻子阿莉（化名）為了貼補家用，向丈夫表示到黃姓男子所開設的美容店擔任翻譯，不料，丈夫意外發現阿莉手機裡與黃男的性愛影片，阿莉才坦承是因為黃男以減薪、辭退為由逼迫她發生性行為，而黃則辯駁阿莉長期都以「性工作者」在店內提供服務，他頂多只算「消費者」，法院一審判黃男須賠償丈夫15萬，雙方皆不服上訴，近日高雄高分院判決2人上訴均駁回，不得上訴。

根據判決，由於近年國內外疫情嚴峻，重創旅遊業，從事導遊工作的鄭男收入銳減，而家中經濟重擔頓時落到越南籍妻子阿莉身上，阿莉向丈夫表示在黃男的美容店當翻譯，但2020年間，丈夫偶然發現阿莉手機中竟有好幾次與黃男的親密性愛影照，阿莉則委屈向丈夫哭訴因為黃男以減薪、裁員為要脅，逼她發生性行為，因為疫情期間工作不易、又要支撐家中經濟，不得已才屈服。

黃男被告則喊冤，他並不是美容院實際負責人，也從未以身分關係脅迫，反而是阿莉從2016年就開始在店裡提供性服務，且通常女服務生都隱瞞婚姻狀況，他也是在不知道阿莉結婚與否的情況下與她「性交易」，他頂多屬於「消費者」，並反咬鄭男根本知情妻子賣淫，聯合設局「仙人跳」，想不法訛詐他錢財，藉此不用償還阿莉向他借的110萬。

但法院調查後，發現阿莉從2009年開始，就曾被警方多次查獲從事性交易，也遭開單受罰；檢視手機內性愛照，阿莉也沒有不願或受迫的神情，甚至還親自掌鏡。

阿莉則坦承，與黃性行為時有聊到家中狀況，黃甚至勸阿莉離婚，一定知情她有結婚；另外，老公的確不知道她做性交易，之前被抓的罰單都是拿給黃男代繳，且就是黃應徵她進店裡，黃就是幕後老闆。

法院一審認為，2人性行為時間仍在通姦除罪化之前，於是黃男明知阿莉存續婚姻關係中，還與她發生數次性行為，侵害鄭男配偶權，但審酌後認為鄭求償80萬元過高，獲賠15萬；鄭男認為傷害甚鉅、賠償過少，黃男也不服要賠，雙方皆上訴，高雄高分院審後認為前判已詳盡、未有不妥，兩邊訴求皆駁回，本案不得上訴。

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