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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「24小時火化」是人民搞錯了？　他揭關鍵狂轟指揮中心

▲▼COVID-19,新冠肺炎,確診,快篩,陽性,Omicron,疫情,防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣本土疫情延燒。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

新冠疫情延燒2年多，台灣已有超過2500人染疫離世，過往實務上皆採24小時內火化，如今出現聲音希望能放寬規定，但衛福部長陳時中日前表示，從來沒有這項政策，更拿出公文，強調只有要求在24小時內通報。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，陳部長只說其一，不說其二、其三、其四，指揮中心這種態度真的大可不必。

黃暐瀚說，被列為第五類傳染病的「裂谷熱、馬堡病毒出血熱、黃熱病、伊波拉病毒感染、拉薩熱、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症」遺體處置方式，只能火化，不能深埋。但新型Ａ型流感卻是「火化或報請地方主管機關核准後深埋」。前年1月15日，衛福部將新冠肺炎列為第五類傳染病，卻沒有同步給予處置遺體的指引，於是全台殯葬業者就依前年2月23日所頒布的指引，執行「雙層屍袋」、「24小時之內火化」的做法，直至今天。

黃暐瀚指出，去年五月底，因為再次引發快速火化的爭議，指揮中心將新冠肺炎，列為和新型Ａ流一樣的處置指引，但6月8日，陳宗彥副指揮官坦言，他知道全國殯葬業者，都是採取24小時之內火化的做法。如果指揮中心覺得不妥，或是太過，大可主動出面說明，或是告知國人，但指揮中心沒有這樣做。

黃暐瀚批評，部長翻出一紙公文，強調「24小時之內火化」是第一類，不是第五類。那請問，第五類的新冠肺炎，到底是多久火化？25小時？48小時？10天？還是多久？而時間，只是其中一個問題，更重要的還在於「能不能打開屍袋」？

黃暐瀚表示，如果不行，那就算可以等三天、等七天再火化，屍袋不打開，儀容不瞻仰，家屬還怎麼見最後一面。
畢竟是傳染病，過去兩年多指揮中心要求儘速火化、不開屍袋，一般民眾，其實是可以理解的，這是為了大家，為了不讓病毒再次傳播。可事過境遷，現在突然來個翻臉不認帳，這對家屬來說，情何以堪？

黃暐瀚分析，火化的時間，能不能入冰櫃，可不可以打開屍袋，這三個這麼基本且重要的問題，指揮中心早該有所規定，搞了半天不給明確規定，卻反過來揶揄家屬「公文又沒那樣說」，那就真的大可不必。

對於爭議，陳時中5日強調，規範從沒變過，「希望盡速但沒訂時間」，但會盡快找業者來談，看怎麼做到兩全其美，也就是滿足家屬渴望，同時讓從業人員安全處理。

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