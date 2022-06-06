新增3例社會面感染者！上海瘋傳「再封城1個月」　官方闢謠

▲上海新增3例社會面感染者。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海5日晚舉行疫情防控工作新聞發布會。上海市衛生健康委主任鄔驚雷通報，新增社會面2例新冠肺炎本土確診病例和1例本土無症狀感染者。近日，微信群組有傳言稱，「6月20日上海再封一個月，沒快遞沒外賣……，信息來源是美團、滴滴公司內部通知。」對此，上海闢謠平台也做出了回應。

發佈會上顯示，其中一名確診者自5月16日至6月4日就診前，她曾參加過5次小區核酸檢測，結果均為陰性。

鄔驚雷表示，市、區疫情防控應急處置機制立即響應，全面開展流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測和防控管理，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。這3例陽性感染者已轉運至定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察。

鄔驚雷表示，當前，上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，但疫情形勢仍然嚴峻複雜。隨著復工復產的加快推進，人員流動逐步加大，從近幾天通報的陽性感染者情況看，社會面還有多點散發情況，疫情反彈風險依然存在，依然不能放松，需要高度警惕，「降新增、防反彈」仍是當前的重要任務。

近日，微信群組有傳言稱「6月20日上海再封一個月，沒快遞沒外賣……，信息來源是美團、滴滴公司內部通知。」上海闢謠平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室（簡稱「市防控辦」）求證獲悉，傳言不實，全市目前沒有這個安排。經調查，這些聊天內容根本沒有信息源，相關說法為捏造。

此外，據上海發布，自6月6日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明或者24小時內核酸採樣證明。