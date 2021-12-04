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原計劃今年結婚！27歲護理師與男友「旅行遇死劫」遭高速撞飛雙亡

▲▼抗疫女護士與男友被撞身亡。（圖／翻攝自大眾網）

▲抗疫女護士與男友被撞身亡。（圖／翻攝自大眾網）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古克什克騰旗7月26日晚發生一起重大事故！來旅遊的27歲援鄂護士蘇娜和男友過馬路時，被一輛小車撞倒，雙雙身亡。司機逃逸，被抓後經認定屬醉酒並超速行駛。法院一審卻認為司機有坦白情節，可從輕處理，而家屬對量刑和民事賠償均表示不服。

據《澎湃新聞》報導，7月26日晚間，正在內蒙古旅遊的蘇娜和男友王宇前往當地一家超市購物，出門後兩人過馬路時，被一輛超速行駛的小客車撞倒在地，在路旁擺攤的商販見狀撥打了急救和報警電話。不幸的是，在救護車到來前，王宇已經身亡，蘇娜也在送醫後不治身亡。

事發後，何姓肇事司機當場逃逸，直至次日凌晨被警方抓獲，後經克什克騰旗公安局交通管理大隊認定，血液中乙醇含量達153.05mg/100ml，屬醉酒駕車並超速行駛，承擔事故全責。

王宇和蘇娜親屬透露，王宇和蘇娜都是家中唯一的孩子，兩人交往1年有餘，原計劃今年春節後結婚。蘇娜今年27歲，2018年從大連醫科大學畢業後進入大連醫科大學附屬第二醫院，成為一名護理師。

2020年初，武漢疫情爆發，蘇娜跟隨遼寧大連醫療隊馳援武漢，在雷神山醫院參與抗疫工作，多次受到表彰和嘉獎。兩人的驟然離世，給家中親人造成沉重的打擊。

11月8日，克什克騰旗法院一審判處何男有期徒刑5年6個月，同時賠償蘇娜和王宇家屬共計159萬餘元（人民幣）。克什克騰旗法院認為，何男歸案後如實供述自已的罪行，存在坦白情節，可從輕處理。

蘇娜和王宇的家屬卻不服，事發至今，他們從未收到來自何男家屬的任何道歉和賠償。一審判決下達後，蘇娜的家屬對刑事判決的量刑和民事賠償部分的金額均表示不服，遂提出上訴，並向上級檢察院申請抗訴。蘇娜父母認為，何男的逃逸行為與女兒經搶救無效死亡有關，應屬於交通肇事罪中「逃逸致人死亡」的加重情節。

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