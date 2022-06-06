時力再推5戰將挑戰4縣市議員　提名遍布15縣市、35名參選人

▲時代力量召開「2022地方公職人員選舉」第四波提名記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量6日公布2022年第四波地方公職參選人名單，人選包括基隆、台北、台南、宜蘭等縣市，共計5名參選人。時代力量黨主席陳椒華表示，截至今天為止，時代力量已經提名40位參選人，其中有35位是縣市議員參選人，目標是在設有黨部的各縣市，未來都能夠成立黨團。

時代力量上午召開「2022地方公職人員選舉」第四波提名記者會，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、 時代力量立委邱顯智及時代力量立法院黨團主任賴嘉倫等人，共同宣布2022年第四波地方公職參選人名單。

陳椒華致詞時表示，截至今天為止，時代力量總共已經提名40位參選人，其中有35位是縣市議員參選人，時代力量的目標，是希望在設有黨部的各個縣市，未來都可以成立黨團，距離目標還需要更多努力，同時也期待有更多優秀的年輕朋友加入，能夠擔任時代力量的參選人。

陳椒華強調，時代力量是一個優質的政黨，不只年輕、監督、有力，而且有理想、有目標，期待這批參選人進入議會之後，能夠將時代力量的理念、主張帶入地方政治圈，讓台灣的政治更優質、更有理想。

時代力量本次地方公職人選提名區域為基隆、台北、台南、宜蘭，共計5名參選人，分別為基隆市安樂區議員參選人江欣怡 、台北市松山信義區議員參選人林柏勛、台北市中山大同區議員參選人徐千淳、台南市安南區議員參選人陳建大明、宜蘭縣宜蘭市第四選區市民代表參選人呂柏凱。

時代力量發言人余佳蒨表示，時代力量目前在全台15個縣市，總計推出40名地方公職參選人，其中有35名為縣市議員參選人。

▼時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）

