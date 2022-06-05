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馬王政爭重演？羅智強叫板張善政　他狠批：媽寶、屁孩、中二

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃園市長人選底定，由前行政院長張善政參選，但突襲式徵召讓為爭取提名不惜在桃園置產、辭掉北市議員的羅智強無法接受。羅4日更痛批朱立倫「是一個失格、失信也失能的領導者」，對此，前立委李嘉進之子李縉穎批評，羅智強趁著朱立倫訪美，公開叫陣黨中央，這讓自己想到當年馬王政爭，「羅智強的行為放在職場就個媽寶、屁孩、中二。」

李縉穎，是前立委李嘉進之子，18年因輔選有功被柯文哲延攬加入北市府，是雙城論壇核心幕僚，2019年10月在郭台銘、柯文哲支持下參選新北市土城選區立委遭開除黨籍，目前正透過「同舟計畫」申請恢覆國民黨籍中。

李縉穎表示，看一個人，除了要看長期，還要看關鍵時候，他做了什麼樣的決定。朱立倫率領著黨內菁英，頂著地緣政治大逆風的情勢出訪美國，為的是不讓美國只聽到一種聲音。就在努力替台灣發聲、辛苦替國民黨發聲的當下，羅智強公開攻擊國民黨中央、叫陣黨提名人張善政，「好一個似曾相似！」

李縉穎回憶，當年立法院長王金平親赴大馬嫁女兒，羅智強主導總統府對王金平的攻勢，副總統吳敦義一句「事緩則圓」，也擋不住羅智強所堅持的突襲，「一次或許可以理解為少年得志衝動行事，到50多歲了還再一次，羅智強用行動證明了他的政治人設、道德人品，就是如此！」

對於羅智強重提「換柱」風波，李縉穎表示，當年國民黨的「中南部大老以及黨籍立委串聯」逼朱立倫換柱，不然所有人都要掛無黨籍選舉，「請問羅智強你知道這件事情嘛？洪秀柱前主席早就在去年的黨主席選舉時替朱立倫平反了，你有看到嘛？向來都是你檢討別人，請問馬王政爭後，你有反省過嘛？」

李縉穎批評，羅智強「去高雄走一圈說要選」，大家充滿期待也大力支持，後來拍拍屁股就走了，「請問你有去善後嘛？你把高雄當什麼了？為了去桃園展現決心，非常氣魄的辭了台北市議員，有了新歡忘了舊愛，請問你這些年有認真紮實的替大安文山選區做了什麼嘛？對得起投給你的那四萬張選票嘛？」

對於朱立倫、羅智強「我就是不要你！」電話勸退風波，李縉穎批評，羅智強過程中洩漏通聯記錄，甚至超譯對話內容，「你這樣做對嗎？國民黨從來都沒有說過要用初選的方式來決定候選人，這次的提名也是經過選策會、中常會通過的，羅智強你要不要、敢不敢，公開砲打選策會眾人、以及具有黨內民意基礎的中常會？」

李縉穎指出，羅智強曾說過只要國民黨提名了，就會「支持且全力輔選」，請問現在在不同時空嘛？「不要再提民調了，至今為止，你的對比式民調別說輸給張善政，你也贏不了民進黨的候選人！」

羅智強對張善政提出「公正、自信、無私」的三個建議，對此，李縉穎痛批，那你要不要、敢不敢乾脆叫「馬英九、韓國瑜、趙少康」不要支持張善政？「一個連新屋都會寫錯的人，到底有什麼底氣跟資格來跟蹲在渴望園區十多年的院長級產業人士談桃園怎麼贏？」

李縉穎表示，眾人皆知國民黨有非常多的問題，諸如人才斷層、黨產被滅、被地方派系綁架等等等。但，這些問題都有改進的空間以及其他的替代方式。唯獨「懼內」這一點沒有人敢戳破，不敢反省檢討黨內「挾聲量以自重」的恐怖情人、極端份子。

李縉穎指出，不順你的意就想翻桌，羅智強的行為放在職場或是社會上，就是個媽寶、屁孩、中二，黨內卻懼怕他的聲量而不敢檢討他，這才是國民黨至今為止一直爬不起來的原因，一個不懂得反省檢討的政黨，人民怎麼可能會給機會。

對於羅智強，李縉穎批評，藍營的眾人不要再沉默了，羅智強就是這樣被寵壞了，「綠營正在看笑話呢！羅智強已經用『馬王鬥』毀了國民黨一次，2022年，還要讓他再搞一次嗎？當年我拉著郭柯希望下架民進黨，那年你拆散馬王給民進黨機會爆打國民黨！」

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