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快訊／羅智強803字轟朱立倫「失格、失信也失能」！

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市前議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨桃園市長人選終於確定，由前行政院長張善政參選，但突襲式的徵召卻引來爭議，更讓為了爭取提名不惜在桃園置產、辭掉台北市議員的羅智強相當無法接受。羅智強4日晚間透過臉書發文，表示自己早已不把任何期待放在朱立倫身上，「他已經是一個失格、失信也失能的領導者」，同時也向張善政提出要贏得桃園市長的3個建議。

▲▼國民黨主席朱立倫 張善政記者會 桃園願景。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前行政院長張善政（左）、國民黨主席朱立倫（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強全文如下：

大局為重，張善政需要的智慧

「信任是民心的基石，人無信不立，何況於黨」

從2016年的換柱，國民黨遭遇空前的總統敗選
到2022年烽火燎原式的在各地沒收初選
一而再、再而三的踐踏程序正義、摧毀誠信
朱立倫主席，已經成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口

逼得國民黨各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」
經過「強迫式徵召徐志榮被拒」的荒謬操作後
苗栗已開第一槍，苗栗地方已團結整合
達成共識要求用初選民調決定苗栗縣長候選人

而桃園，朱立倫不只沒收初選、沒有民調，
破壞程序正義，霸道式的徵召張善政參選桃園市長
朱立倫更兩手式的摧毀誠信

朱立倫在保證「在地優先、絕不空降」來安撫在地立委的同一時間
已經在徵詢徵召「空降」的張善政，
這已不是不守信用，根本是刻意欺騙

朱立倫用「絕不空降、絕不提名」打壓羅智強之後，引發了反彈，
黃健庭秘書長銜命滅火，在媒體上公開保證「只要羅智強民調第一，地方支持，就提名羅智強」來安撫公眾的憤怒

我把黃健庭的話當成努力目標
於是
5月的TVBS民調，我拚到了黨內第一、對民進黨也贏過陳時中、鄭運鵬
我透過誠心而不張揚的私下拜訪，慢慢的和邱奕勝議長建立了良好的互動，也和近十位桃園市議員展開了市政議題和防疫議題的合作
然而，這又是一個政治騙局
在黃健庭莊嚴保證會提名「民調第一」的人的時候
國民黨中央已經決定「沒有民調」徵召張善政

朱立倫欺騙了社會大眾
朱立倫欺騙了桃園人

面對一個沒有誠信的領導者
我還能期待什麼？
我早已不把任何期待放在朱立倫身上
他已經是一個失格、失信也失能的領導者
，一意孤行，聽不進任何諫言

所以，從今天開始
朱立倫已不是羅智強的對話對象

但，我還沒有對張善政失去信任
張善政院長曾公開希望我能給他幫助

所以，明天開始，接連三天，
我會分別對張善政院長提出「公正、自信、無私」
要贏桃園市長的三個建議

而其中最核心的第一策「公正」
就是請張善政看看苗栗的「東南自保運動」
「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」

我相信也期待，張善政能有「大局為重」的智慧與風骨

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關鍵字：

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