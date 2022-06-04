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「祈福走桃園」抵觀音　民進黨議員力邀...羅智強挽袖捐血

▲羅智強祈福走桃園抵觀音「憲哥」邀捐血。（圖／擷取自羅智強臉書）

▲羅智強祈福走桃園抵觀音「憲哥」邀捐血。（圖／擷取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台北市前議員羅智強「祈福走桃園」端午連假不停歇，4日開始進入綠營大本營的觀音區，遇到民進黨籍市議員吳宗憲舉辦捐血活動，兩人互打招呼，吳邀羅捐血，羅智強毫不猶豫挽袖加入。羅智強於臉書PO文表示「很高興，有這個緣分，巧遇捐血活動，走出黨派，服務人民，不是每一件事情，都要用政黨來分別！」

▲羅智強祈福走桃園抵觀音「憲哥」邀捐血。（圖／擷取自羅智強臉書）

羅智強「祈福走桃園」於日前完成中壢區88里後，今天開始走走觀音區24個里，上午從中壢區大崙進入緊鄰的觀音區新坡，中午行腳暫停，將到龍潭區原住民族傳統農耕示範區，和立委高金素梅會合參加原住民族活動，下午再回觀音區和團隊會合從甘泉寺出發，行腳大潭、觀音工業區、草漯，稍晚轉到廣福里到新坡再繞新坡地區。

▲羅智強祈福走桃園抵觀音「憲哥」邀捐血。（圖／擷取自羅智強臉書）

羅智強於臉書PO文指出，頂著烈日、一步一腳印走在觀音的街頭時，遇到了民進黨籍的市議員吳宗憲，正在和捐血單位合辦捐血活動，吳議員看到他非常的熱情，問他要不要捐血，他毫不猶豫一口答應；其實幾天前他有安排要捐血
，但因為自主管理7天，只能取消，今天非常有緣分把出關後的第一袋血，在觀音捐出來。

針對綠營「憲哥」邀藍營「強哥」捐血，網友留言：「這也算是一個難能可貴的跨黨派畫面？」、「走出黨派，服務人民，民主政治可以競爭，但卻不是敵人，也許站在不同的立場，卻能同時擁抱一樣的陽光，加油！」、「謝謝充滿正能量的你，一步一腳印，行走祈福桃園」、「天氣炎熱，多補充水分，做好防疫」…

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