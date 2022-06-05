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朱立倫回台可能「換政」？　他曝2關鍵：地方相信會換才繼續跑行程

▲▼國民黨主席朱立倫 張善政記者會 桃園願景。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨日前突襲式提名前行政院長張善政參選桃園市長，讓桃園地方、表態參選的議員羅智強頗有微詞，對此，資深媒體人黃暐瀚透露，待此次國民黨主席朱立倫訪美行結束，返台時即可能啟動「換政」，把所有有志參選者退回黨內初選，而部分桃園地方是在相信朱立倫會「換政」的情況下，繼續跑選戰行程。

國民黨桃園首長提名風波不斷，黃暐瀚表示，桃園善政正在善後，快一個月了還沒把事情喬好，張善政在地方政治跟人脈這塊出乎意料的不懂，他今天要當參選人，居然不知道要跟大方大佬打個招呼。

黃暐瀚推估，朱立倫回台第一件事情就是把張善政換掉，黃表示，朱立倫是雙子座，一個身體兩個靈魂，當年換掉洪秀柱是自己的獨家，沒有記者敢跟，當時媒體去跟朱的幕僚求證，有的說有、有的沒有，因為朱立倫自己有很多想法，所以得到的答案都不一樣，朱立倫對於桃園的事情也是這樣。

黃暐瀚透露，桃園地方是在相信朱立倫會「換政」的情況下，繼續跑這些行程的，因為朱立倫私底下也說「我們給張善政一些時間看看，不行的話等我回國再說」，黃表示，自己不是在爆料朱立倫一定會這樣做，「但那個回國就要換掉張善政的朱立倫，確實存在於桃園部分地方人士心中。」

美麗島電子報董事長吳子嘉則表示，自己聽到一個消息，邱奕勝很頭痛，邱本來挺呂玉玲，因為呂玉玲老公陳萬得本來要選議長，邱奕勝等於推呂玉玲選市長換得陳萬得退讓議長選舉，現在卻被砸鍋了，因此呂玉玲繼續跑可能是在喬東西。

黃暐瀚指出，張善政被提名了，羅智強還是繼續在行腳、呂玉玲連續4場跟地方議員、里長展現實力，「換政」不見得是不讓張善政選，而是先中止張善政是提名人這件事，大家再來比一遍，不能說朱立倫說是誰就是誰，把提名重新來過，這正是地方目前努力的方向。

黃暐瀚透露，所以羅智強、呂玉玲還在跑，邱奕勝昨天一個推薦花生糖的活動，旁邊站著魯明哲、羅智強、呂玉玲，為什麼沒有張善政？這件事證明了，這些人的共識就是張善政要說服他們，如果要硬走下去，壞事情就會「花生」，重演2018，你選你的、我選我的。

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