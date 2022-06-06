今芒種午後變天！最久一波梅雨下整周「明後最劇」　探20℃時間曝

▲今午後降雨將延續到晚上。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

越晚雨越大！今天（6日）是24節氣的「芒種」，是夏天的第三個節氣。中央氣象局預報員陳伊秀表示，今深夜到周二清晨鋒面可能來到北部，一路影響到周日，是今年比較久的一波梅雨，其中周二、周三雨勢最明顯，西半部可能有短延時豪雨發生機率；周三、周四清晨是最低溫時間，北部接近20度。

陸上強風特報：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台東縣、連江縣

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氣象局今晨發布「陸上強風特報」，鋒面接近及西南風影響，新竹以北沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有9到10級強陣風，台中、苗栗、台東及恆春半島沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面接近，加上西南風比較暖熱，天氣不穩定度偏高，西半部以午後雷陣雨為主，有局部大雨發生機率，且雨勢會延續到晚上；東半部午後雷陣雨較短暫、局部，到晚上有稍微比較趨緩。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周一深夜雨勢延續到周二清晨，鋒面可能來到北部，一路影響到周日，其中以周二、周三最明顯，西半部可能有局部大雨，也可能出現短延時豪雨、中小尺度對流的強降雨，東半部也有短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀表示，周四降雨沒那麼明顯，但還是在下；周五到周日鋒面逐漸往北移動，雨勢稍微比較緩，但有不確定性，要看鋒面移動速度有多快、結構減弱的情形，而這波梅雨和前幾波相比是比較久。

一周溫度部分，陳伊秀指出，今比較悶熱，高溫30-32度，花東縱谷局部可能35、36度；北部周二清晨低溫略降3、4度，來到22度；北部周二、周三高溫23-25度；因鋒後有點涼空氣，周三、周四清晨是最低溫、比較涼的時間，北部接近20度。