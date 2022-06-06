梅雨鋒面逼近中「2縣市大雨特報」　明起連3天雨最猛！豪雨區出爐

記者李宜秦／台北報導

今日梅雨鋒面逐漸接近，中央氣象局已針對2縣市發布大雨特報，預計鋒面將於今晚抵達台灣上空，持續影響到週日，其中週二到週四鋒面就在台灣上空徘徊，各地降雨最為明顯，西半部可能出現豪雨等級的雨勢。

▲梅雨鋒面逐漸靠近中，今晚將抵達台灣上空。（圖／氣象局）

氣象局課長林秉煜表示，今日起梅雨鋒面逐漸接近，加上西南風影響，天氣趨於不穩定，西半部降雨機率提高，東半部以午後雷陣雨為主，目前多雨的地方集中在恆春半島、西南部沿海等地，金馬地區上午也有發生降雨。

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氣象局已發布大雨特報，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今(6)日屏東及馬祖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另也發布高溫資訊，今日中午前後臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷為黃色燈號，有36度以上高溫。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

梅雨鋒面將於今晚抵達台灣上空，將持續影響到週日，這期間週二到週四鋒面就在台灣上空徘徊，西半部降雨時間長、雨勢最大，有局部大雨或豪雨，也可能伴隨短延時強降雨。

鋒面在週四晚上稍微北抬，之後會在台灣北部海面滯留，因此週五到週日中部以北降雨時間較長、雨勢最明顯，南部斷續有雨，東部有局部降雨。

鋒面影響降雨期間，各地溫度明顯轉涼，北台灣高溫只有24到25度、低溫20度，中南部下雨時約25到27度，沒有下雨時較為悶熱，溫度再增2到3度。

▲▼梅雨鋒面影響下，未來一週都有雨。（圖／氣象局）