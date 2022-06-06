彰化暗夜連2起惡火！出租套房房東設密碼鎖　14人受困驚險逃命

記者唐詠絮／彰化報導

不平靜！彰化市今(6)日凌晨發生2起火警，消防局據報後，出動第一大隊及多個分隊支援，凌晨1點多先到中央路250巷救出一名身障老爺爺後，3小時後位於中正路一段一棟6樓老舊出租公寓，也有火勢從2樓竄出，警消馳援救出房東及13名住戶(含1名英國籍)，意識清楚，皆平安救出。

▲彰化中正路出租公寓發生火警。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化消防局指出，今天凌晨1時24分，位於彰化市中央路250巷1棟4樓建築物，火舌從3樓前方房間竄出，獨居的身障王姓阿公(73歲)受困，由彰化分隊長王佑仁帶隊，將受困阿公救出。

▲彰化凌晨中央路火警。（圖／彰化縣消防局提供）

凌晨4點多，消防局再據報中正路也發生火警，派出43名消防員趕往現場，立即部署水線搶救，並搶進火場灌救，消防員發現室內為隔間式的出租套房，現場因為火勢悶燒造成濃煙密布，再加上房東設密碼鎖，在3F-6F受困14個(含房東及1名英國籍)房客都非常的緊張與不安。

消防人員相當鎮靜，先安撫房情緒，先迅速打開頂樓大門，讓濃煙疏散，再將房內靜待救援的房客一一引導房客下樓，由於這棟起火大樓，就在去年發生4死22傷火災的喬友大樓附近，附近居民認為喬友大樓也是隔間套房濃煙引發傷亡，所幸大樓內的14名房客全部安全疏散，喬友事件所幸並未重演。