台中準新娘遭撞重傷昏迷　無照逃逸移工懊悔：嚇到才落跑

記者許權毅、白珈陽、鄧木卿／台中報導



台中龍井6移工撞傷28歲陳姓女騎士，徒步落跑引起社會關注，警方表示經勘驗行車紀錄器，確定是24歲阮男無照又闖紅燈，阮男得知陳女重傷昏迷相當後悔，表示是受到驚嚇才逃跑，當天是剛做完工作要返回住處。據悉，阮男逃逸未滿2年，先前也是做長工，4人會在檢疫所待到10日，再到南投收容所等檢察官傳喚。





▲6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

本案發生於2日下午5時許，地點在台中龍井，阮姓移工開車載著其他5名非法逃逸移工，行經中華路三段與中山中路二段口，闖紅燈撞上陳姓女騎士，撞擊力道之大，陳女多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷等，昏迷指數6，而她原本將於23日與相戀多年的男友登記結婚。

6名移工肇事後下車分頭逃逸，4人被好心民眾目擊，通報警方後順利逮回4人，另外2人仍在逃。駕駛阮男表示，案發當天6人是剛做完工作要回住所，沒注意燈號不慎撞傷女騎士，得知陳女重傷昏迷相當後悔，並且表示自己不是故意要撞人，會逃跑是因為都是逃逸移工身分，怕被抓到就要遣送回國，另外也是事發當下自己受到驚嚇，才選擇逃逸。

台中專勤隊表示，肇事阮男逃逸未滿2年，之前也是做長工。車輛來源則為同屬越南籍的女子，警方第一時間聯繫女子，對方表示正在做月子不方便到案說明，警方便到其住處做筆錄，女子坦承是自己將車輛借給阮男駕駛。





▲陳姓女子遭逃逸外籍移工開車闖紅燈撞上，傷重昏迷，父親也出面痛訴，「她再21天要登記結婚」。（圖／家屬提供）

警方表示發現逮回4人都是確診者，目前已經送往彰化埤頭檢疫所進行隔離，待隔離完畢後會再送到南投收容所，後續將辦理驅逐遣送出國事宜。

陳女仍在梧棲童綜合接受治療，因為疫情家人無法到醫院探望，僅能把握每天10分鐘的視訊時間，一家人用社群軟體開群組，不斷對陳女喊話，數度淚崩希望陳女情況盡快好轉。