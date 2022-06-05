　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舊金山富商遭搶近億！歹徒躲來台「台美跨國合作」高雄逮人

▲美國舊金山警方臉書4日上午公布一名搶劫犯、轉走近億元新台幣現金後潛逃台灣，台美警方合作逮人押回受審。（圖／記者張君豪翻攝）

▲美國舊金山警方臉書4日上午公布一名搶劫犯、轉走近億元新台幣現金後潛逃台灣，台美警方合作逮人押回受審。（圖／翻攝舊金山警方臉書粉專）

記者張君豪／台北報導

台美警察合作逮捕一名在美國犯案後潛逃回台的張姓男子！根據外電報導，美國加州舊金山伯納爾高地高級住宅區一民宅3月17日遭到台灣張姓移民持械闖入控制屋主，並以恐嚇、威脅傷害屋主方式，威逼被害人把帳戶中300萬美金（約合台幣8812.5萬）轉匯出。美國警方查出犯案歹徒張男（Tianze Zhang）犯案後逃往台灣，台美警方透過跨國聯繫合作，日前在高雄逮捕涉案張男（約30歲），舊金山警局專程派員赴台將這名犯嫌押回美國接受調查。

▲美國舊金山警方臉書4日上午公布一名搶劫犯、轉走近億元新台幣現金後潛逃台灣，台美警方合作逮人押回受審。（圖／記者張君豪翻攝）

美國舊金山警方臉書（San Francisco Police Department）透露，警方調查發現歹徒為30歲來自台灣的洛杉磯居民張天擇（音譯），美警發現他犯案後搭機逃離美國，後經舊金山高等法院頒布張的逮捕令，舊金山警方與聯邦調查局（FBI） 私下與台灣刑事局國際刑警科傳遞此犯罪情資、刑事局國際科幹員5月30日在高雄當地逮捕張男。

台灣警方並在張男身上搜出虛擬貨幣冷錢包，警方懷疑冷錢包內有強盜所得的300萬美金贓款，舊金山警方也緊急派員來台押解張嫌。張男觸犯美國境內的入屋爆竊、搶劫綁架、及恐怖威脅等罪，本案堪稱台北警方跨境合作打擊犯罪的典範。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
快訊／納達爾勇奪法網第14冠　22座大滿貫金盃到手續寫歷史
「保險套正確戴法」一次看！做錯準備當爸媽
6移工闖紅燈撞人逃逸！台中女斷7肋骨昏迷　家屬痛追「幕後車主
上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長認錯！「自請處分」
歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」？　她3點深度解析：綠茶味敗光人緣
大蛇丸公開「激瘦舊照」竟撞臉蔡阿嘎、立委！　網笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舊金山富商遭搶近億！歹徒躲來台「台美跨國合作」高雄逮人

6移工闖紅燈撞人逃逸！台中女斷7肋骨昏迷　家屬痛追「幕後車主」

曾破史上最大68億運毒案！英雄淪性侵犯　揭密案發地點「在這裡」

雲林女童「手掌卡奶瓶」拔不出　消防員15秒助脫困家長驚呆

北市辛亥隧道口前路樹突倒塌橫躺　一度全線道封閉

高雄酒駕男警車上休息突暴斃　身分竟是退休消防員

連假開車遊墾丁...撞上竄出牛隻！白車引擎蓋掀起慘狀曝

台東男小馬海灘潛水捕撈失聯　海巡尋獲救上岸送醫不治

台中建國市場200人染疫　管理員勸導未戴口罩竟遭毆！盧秀燕探訪

快訊／北市南港嚴重車禍！機車撞爛卡貨卡車底　騎士命危搶救中

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

舊金山富商遭搶近億！歹徒躲來台「台美跨國合作」高雄逮人

6移工闖紅燈撞人逃逸！台中女斷7肋骨昏迷　家屬痛追「幕後車主」

曾破史上最大68億運毒案！英雄淪性侵犯　揭密案發地點「在這裡」

雲林女童「手掌卡奶瓶」拔不出　消防員15秒助脫困家長驚呆

北市辛亥隧道口前路樹突倒塌橫躺　一度全線道封閉

高雄酒駕男警車上休息突暴斃　身分竟是退休消防員

連假開車遊墾丁...撞上竄出牛隻！白車引擎蓋掀起慘狀曝

台東男小馬海灘潛水捕撈失聯　海巡尋獲救上岸送醫不治

台中建國市場200人染疫　管理員勸導未戴口罩竟遭毆！盧秀燕探訪

快訊／北市南港嚴重車禍！機車撞爛卡貨卡車底　騎士命危搶救中

快訊／納達爾勇奪法網第14冠　22座大滿貫金盃到手續寫歷史

快訊／收假日深夜還在塞！國5北向「紫爆」龜速11公里　雪隧回堵4km

發便當預警！《怪奇物語4》有角色會死？　主創神秘解答：不祥預感

讓我兒子上！手套直言勇士G1輪替是個謎　點名浪花小弟需站出來

韓星姜棟元也瘋NFT　虛擬代幣非風潮而是未來趨勢

上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長林育生認錯「自請處分」

22.8萬起！凱旋Roadsters／Rocket車系新年式配色正式發表

歐陽娜娜人氣「雪崩式暴跌」？　她3點深度解析：綠茶味敗光路人緣

「拜託林祖傑送過去」　陳傑憲克服散光開轟

確診看中醫必做1事！　小牛連假快篩陽「醫院幾乎都休息」先衝PCR

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

轉院途中遭救護員猥褻！骨折男「整副被把玩」崩潰

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

女警連撞賓士、特斯拉、日產　只賠50萬挨轟想擺爛

快訊／北市南港嚴重車禍！　騎士命危搶救中

淡水祖師遶境意外！　舞獅男「高空墜地」昏迷

即／台南市救護車遭撞側翻　3人送醫

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

即／酒駕妨害公務被帶回　男猝死分局警車上

即／半裸男塞228公園涵洞想避暑　爬不出來冏了

音樂老師要學生口交！判決出爐免關

偵查隊長性侵女　北市警火速拔官

更多熱門

相關新聞

12歲男童搶加油站　直接開槍警告女店員

12歲男童搶加油站　直接開槍警告女店員

美國密西根州傳出一起離譜的持槍搶劫案，兇手竟然是一名年僅12歲的國中男童。從警方公佈的影像中可以發現，男童行動沉穩冷靜，在加油站附近排隊等候結帳，並向女店員表示要搶劫，女店員一臉疑惑問「你是認真的嗎」，豈料他竟然出一把手槍對天花板鳴槍，嚇得女店員只好把現金袋交給他。

影片曝！「比貓大巨鼠」闖酒吧　她徒手抓起放生

影片曝！「比貓大巨鼠」闖酒吧　她徒手抓起放生

他開贓車囂張上路！拒攔查狠撞警車被打死

他開贓車囂張上路！拒攔查狠撞警車被打死

馬斯克看衰美經濟　拜登：祝月球之旅好運

馬斯克看衰美經濟　拜登：祝月球之旅好運

美驗出2種猴痘毒株！確診集中於特定群體

美驗出2種猴痘毒株！確診集中於特定群體

關鍵字：

刑事局國際刑警科美國舊金山警方聯邦調查局搶案

讀者迴響

熱門新聞

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

台鐵前司機失智　以為忘上班急請假

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

「對中生日」爽吃生乳捲買1送1！

野生「三級片女神」現蹤小吃店沒人認出

更多

最夯影音

更多
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面