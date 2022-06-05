舊金山富商遭搶近億！歹徒躲來台「台美跨國合作」高雄逮人

▲美國舊金山警方臉書4日上午公布一名搶劫犯、轉走近億元新台幣現金後潛逃台灣，台美警方合作逮人押回受審。（圖／翻攝舊金山警方臉書粉專）

記者張君豪／台北報導

台美警察合作逮捕一名在美國犯案後潛逃回台的張姓男子！根據外電報導，美國加州舊金山伯納爾高地高級住宅區一民宅3月17日遭到台灣張姓移民持械闖入控制屋主，並以恐嚇、威脅傷害屋主方式，威逼被害人把帳戶中300萬美金（約合台幣8812.5萬）轉匯出。美國警方查出犯案歹徒張男（Tianze Zhang）犯案後逃往台灣，台美警方透過跨國聯繫合作，日前在高雄逮捕涉案張男（約30歲），舊金山警局專程派員赴台將這名犯嫌押回美國接受調查。

美國舊金山警方臉書（San Francisco Police Department）透露，警方調查發現歹徒為30歲來自台灣的洛杉磯居民張天擇（音譯），美警發現他犯案後搭機逃離美國，後經舊金山高等法院頒布張的逮捕令，舊金山警方與聯邦調查局（FBI） 私下與台灣刑事局國際刑警科傳遞此犯罪情資、刑事局國際科幹員5月30日在高雄當地逮捕張男。

台灣警方並在張男身上搜出虛擬貨幣冷錢包，警方懷疑冷錢包內有強盜所得的300萬美金贓款，舊金山警方也緊急派員來台押解張嫌。張男觸犯美國境內的入屋爆竊、搶劫綁架、及恐怖威脅等罪，本案堪稱台北警方跨境合作打擊犯罪的典範。

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