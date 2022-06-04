美國猴痘病例驗出2種毒株！　CDC：確診初步集中於「2特定群體」

▲美國發現2種不同的猴痘病毒株。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國衛生官員透露，截至當地6月3日，政府已在11個州發現至少21宗猴痘病例，而其中大部分的病例，近期都曾出國及有男性間性行為。此外，當局對近期的猴痘病例進行基因分析後，發現境內居然有2種不同的猴痘病毒株，顯示病毒可能早已在未被發現的情況下，於美國傳播多時。

綜合外媒報導，聯邦衛生官員表示，美國多數病例的猴痘病毒與歐洲的都屬於相同病毒株，不過當局卻在部分樣本中，採檢到不同的病毒株，懷疑美國早在這波猴痘疫情爆發前，就已有病毒在境內傳播，只是擴散程度不大，或是被誤診為其他疾病。

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，美國可能仍存在部分尚未被發現的猴痘病例，因此那些還未有確診病例的地區也有可能正在發生社區層面的傳播，政府仍需對更多患者進行分析，來確定猴痘到底在境內傳播了多長時間。

截至目前為止，美國境內已出現至少21宗猴痘病例，其中有14名患者在出現症狀前的21天內有過入出境紀錄，而其餘16名患者是男同志、雙性戀或曾有男性間性行為。另外，在其他國家確診的數百名患者中，有許多都和最近在歐洲舉行的性狂歡派對有關。

CDC強調，猴痘並非性病，但猴痘病毒會經由與感染者密切接觸而傳染，而且飛沫與皮膚傷口也是傳染途徑，因此任何人都有可能被感染。