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12歲男童搶劫加油站！女店員疑惑「你認真嗎」　他直接開槍警告

記者羅翊宬／綜合報導

美國密西根州傳出一起離譜的持槍搶劫案，兇手竟然是一名年僅12歲的國中男童。從警方公佈的影像中可以發現，男童行動沉穩冷靜，在加油站附近排隊等候結帳，並向女店員表示要搶劫，女店員一臉疑惑問「你是認真的嗎」，豈料他竟然出一把手槍對天花板鳴槍，嚇得女店員只好把現金袋交給他。

根據美國密西根州當地媒體《WWMT》（channel 3）、《ClickOnDetroit》等報導，該起離譜的搶劫案件發生於1日下午3時45分，美國密西根州范布倫縣哈特福德鎮（Hartford）一處加油站附近商店內出現一名年僅12歲的男童排隊結帳，當前方顧客完成結帳後，他走向櫃台，眼睜睜盯著女店員看，向女店員索討金錢，否則就要開槍，其態度冷靜沉著。

從警方公佈的監視器影像可以看到，女店員一臉疑惑地向男童問道，「你是認真的嗎？」，豈料男童竟然真的拿起9毫米口徑的手槍，甚至直接對著天花板鳴槍示警，這個舉動讓女店員出現「保命」念頭，連忙嚇得打開保險櫃，拿出裝有幾千美元的藍色錢包，主動放進男童所拿的背袋。

男孩穿著打扮乾淨，身形高瘦。女店員潔西卡（Jessica，化名）受訪時表示，當時他以為男童不到10歲。

▲▼美國密西根州12歲男童冷靜持槍行搶。（圖／翻攝自推特）

▲美國密西根州12歲男童冷靜持槍行搶。（圖／翻攝自推特）

女店員潔西卡表示她感到相當難過，「男童的年紀看起來跟我12歲的女兒差不多大，他的行動異常冷靜，讓我當下以為只是一場惡作劇，直到我聽到一陣槍聲。我認為若是我不幸遇到搶劫，我就只能把金錢乖乖交給他們，因為再多的錢都換不回我寶貴的生命。」

警方隨後在一個街區外的距離逮捕該名男童。從監視器影像顯示，他拿著裝滿現金的藍黑色背包離開加油站。

根據警方調查，男童所持有的9毫米口徑手槍是其爺爺所擁有，爺爺是男童的法定監護人，男童從爺爺上鎖的保險箱中成功取得該槍枝。

男童的爺爺無奈表示，他並不曉得他的孫子竟能成功打開保險箱。

另外，女店員潔西卡在專訪中透露，男童是住在附近的鄰居，而且早在2年前正當她修剪草坪時，男童竟然拿BB槍向她開槍。

該名男童於2日在范布倫縣家事法庭被指控犯有6項重罪，因其尚未成年，不得公開其身份。法庭裁定，男童由於對公共安全構成威脅，因此必須送往青少年觀護中心。據悉，男童行搶前曾與同學主動討論，哪間加油站最容易搶劫。

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