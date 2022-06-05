影片曝！「比貓大巨鼠」闖酒吧　女勇士徒手抓起放生

▲勇者富頓解救眾人。（圖／翻攝Instagram「sarakalee」）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約一間酒吧日前遭到一隻體型比貓還大的「巨鼠」闖入，酒客們全嚇到紛紛走避，幸好現場有一名大膽的女子挺身而出，她告訴大家「聽著，我來自阿拉斯加，讓我來處理。」接著她一手抓起「巨鼠」，直接拎出酒吧放生，酒客們瞬間爆出掌聲和歡呼聲。

綜合外電報導，事件上周發生在布魯克林名綠點為「Temkin's Bar」的酒吧，當時33歲的富頓（Fulton）在酒吧門外和朋友聊天，突然他們看見一個大黑影跑進酒吧，納悶「那是老鼠嗎？然後我說，『等等，那東西對老鼠來說太大了』」，接著他們走進酒吧就看見所有酒客們都躲到另一邊的角落，個個驚慌失措。

看到眼前這幅荒謬景象，來自安克拉治（Anchorage）的富頓意識到自己是現場最冷靜的人，乾脆就捲起袖子來擔任解救大家的人，她在著手動作前喊著「拿好我的手機，我來自阿拉斯加」，接著就獨自接近藏伏在角落的「巨鼠」。

富頓一把從「巨鼠」的背頸部將牠抓起，高高舉在空中走出酒吧，原來這隻「巨鼠」是北美獨有的負鼠，她將負鼠抓到街上放生，負鼠立刻跑開。酒客們則是又是驚叫又是歡呼，還跟著富頓到外頭看放生負鼠。

影片立刻在推特、Instaagram等社群平台流傳。富頓表示負鼠比起小時候她家後院常出沒的駝鹿根本不算大，她還曾在露營時看到黑熊經過，「所以一隻負鼠對我來說沒什麼大不了。」

成為酒吧英雄後，所有人都輪流請富頓好幾輪的酒，酒保貝斯摩（Rachel Bessemer）說那晚負鼠離開後，現場開起了派對。