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台東縣稅務局4大項業務考評　獲財政部稽徵業務考核第1名

▲台東縣稅務局4大項業務考評，獲財政部稽徵業務考核第1名，縣長饒慶鈴頒贈紅榜表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣稅務局4大項業務考評，獲財政部稽徵業務考核第1名，縣長饒慶鈴頒贈紅榜表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局近年積極推動簡政便民、網路申報繳稅作業等政策，財政部日前公布110年度稽徵業務考核「稅捐稽徵作業績效類」、「納稅者保護業務」、「租稅教育及宣導業務」及「地方稅網路申報執行成果」等4項考核，台東縣均榮獲全國丙組稅捐稽徵機關第1名，創歷年來最佳成績。

台東縣稅務局指出，考核依「稅捐稽徵作業績效類」、「租稅教育及宣導類」及「納稅者權利保護業務類」進行評比，台東縣110年度在「稅捐稽徵作業績效類」、「納稅者權利保護業務類」同時拿下「優等」及「租稅教育及宣導類」獲「特優」。尤其「稅捐稽徵作業績效類」考核細項眾多，包含為民服務、稅務風紀、選案查核防止逃漏、徵收作業、賦稅統計、自動化作業、財政部重要交辦事項等7大項，各稅務機關視為年度最重要考核，競爭激烈，必須各項成績皆為優異，才能獲獎。

在「納稅者權利保護業務類」及「租稅教育及宣導業務」方面，稅務局在宣導上不遺餘力，納保官即時提供納稅者必要諮詢與協助，搭建徵納雙方間溝通協調的橋梁，有效運用訴訟外紛爭解決機制，達成疏減訟源目的。同時積極利用多元管道宣導租稅的重要政策、新修法令等，讓民眾能即時收到最新租稅訊息。

為提供納稅義務人多元化申報管道，達成政府便民服務，台東縣稅務局將網路申報繳稅作業列為主要推動的便民服務措施之一，尤其在疫情期間使用網路申報及線上繳稅，減少人與人的接觸，降低群聚感染風險，省時便利又安心。網路申報項目包括土地增值稅、契稅、房屋稅、地價稅、印花稅及娛樂稅，並特別感謝納稅人、地政士、房仲業者、報稅代理人及各鄉(鎮、市)公所配合推動，得到卓越成績。

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