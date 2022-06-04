台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

▲大武、富山國小教室華麗變身 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武國小及富山國小分別入選110年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，經設計團隊與2所學校同仁共同研議設計，讓教室成為1間學生喜愛的樣貌。

縣長饒慶鈴表示，大武國小將原本陰暗、擁擠的音樂專科教室進行大改造，成為明亮舒適、風格簡約的學習空間，並結合窗外自然景色，為校園帶來美麗新風貌；富山國小則結合大自然元素，打造「光合埕」教室，透過加大的窗戶將陽光灑進教室，天花板的燈管排列，打造出海浪意象，頗有設計感，以白、黑、黃的簡約風格呈現教室風貌。

大武國小校長楊惠珍表示，學生極具音樂天賦，學校也成立多元音樂社團，有合唱團、小提琴與原舞社，而社團與藝文、生活課程，經常使用到音樂教室，過去該教室空間狹小，又須放置樂器、譜架、桌椅與置物櫃，顯得擁擠雜亂，而防颱板遮光也讓教室顯得陰暗，缺乏藝術情境氛圍，為了讓孩子有舒適的學習環境，學校申請第3屆校園美感設計實踐計畫提案，通過層層關卡脫穎而出，獲教育部補助120萬元後，遴選設計團隊規畫施作，於今年4月完工，取名為「Uri-Musiclass大武台」，音喻「大武」與「舞台」，賦予學生展演的亮點空間。設計團隊-有禮設計指出，帶入產品設計思維，以組合式桌椅加強收納機能，透過造型燈箱設計，結合窗外自然綠意與陽光，呈現絕佳氛圍與視野。



富山國小校長廖偉民指出，學校集會教室於1997年興建，作為學校聚會、舉辦動靜態展或教學使用，使用率相當高，但是教室使用防颱板，遮住光線使空間較陰暗，天花板的輕鋼架及兩側放置櫃子，讓學生使用時具有壓迫感。經向教育部申請獲得第3屆校園美感設計實踐計畫提案，補助160萬元。與設計團隊多次討論後，將陽光、海洋元素融入空間改造，拆除防颱板及輕鋼架，換上大窗戶讓陽光灑進教室，空間呈現簡約、乾淨、美感。