　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

▲大武、富山國小教室華麗變身 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲大武、富山國小教室華麗變身 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武國小及富山國小分別入選110年教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」，經設計團隊與2所學校同仁共同研議設計，讓教室成為1間學生喜愛的樣貌。

縣長饒慶鈴表示，大武國小將原本陰暗、擁擠的音樂專科教室進行大改造，成為明亮舒適、風格簡約的學習空間，並結合窗外自然景色，為校園帶來美麗新風貌；富山國小則結合大自然元素，打造「光合埕」教室，透過加大的窗戶將陽光灑進教室，天花板的燈管排列，打造出海浪意象，頗有設計感，以白、黑、黃的簡約風格呈現教室風貌。

大武國小校長楊惠珍表示，學生極具音樂天賦，學校也成立多元音樂社團，有合唱團、小提琴與原舞社，而社團與藝文、生活課程，經常使用到音樂教室，過去該教室空間狹小，又須放置樂器、譜架、桌椅與置物櫃，顯得擁擠雜亂，而防颱板遮光也讓教室顯得陰暗，缺乏藝術情境氛圍，為了讓孩子有舒適的學習環境，學校申請第3屆校園美感設計實踐計畫提案，通過層層關卡脫穎而出，獲教育部補助120萬元後，遴選設計團隊規畫施作，於今年4月完工，取名為「Uri-Musiclass大武台」，音喻「大武」與「舞台」，賦予學生展演的亮點空間。設計團隊-有禮設計指出，帶入產品設計思維，以組合式桌椅加強收納機能，透過造型燈箱設計，結合窗外自然綠意與陽光，呈現絕佳氛圍與視野。

富山國小校長廖偉民指出，學校集會教室於1997年興建，作為學校聚會、舉辦動靜態展或教學使用，使用率相當高，但是教室使用防颱板，遮住光線使空間較陰暗，天花板的輕鋼架及兩側放置櫃子，讓學生使用時具有壓迫感。經向教育部申請獲得第3屆校園美感設計實踐計畫提案，補助160萬元。與設計團隊多次討論後，將陽光、海洋元素融入空間改造，拆除防颱板及輕鋼架，換上大窗戶讓陽光灑進教室，空間呈現簡約、乾淨、美感。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
福建發現全球新物種！「天寶岩腫腿迷甲」
波特王搶先出手！2月就已「註冊商標」疑成導火線
慶海神隊封王！全家「買1送1」優惠一次看
9同學翡翠谷戲水！男大生突溺水無生命跡象
確診遺體免在1天內火化！殯葬業大亂　急調貨櫃冰屍
明飆36度！　雨彈連下一週「最猛時間點」曝
下一個是林依晨！　葛斯齊開撕「破壞行規」：不要得罪狗仔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

吳宗憲私下安慰汪小菲...讚：他人不錯啊　喊話葛斯齊「這樣弄人家失德啦」

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

台東美感設計導入校園　大武、富山國小教室華麗變身

八家將面師義賣臉譜助弱勢　偕基隆市長參選人送關懷包

山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

基隆城市博覽會專屬視角　搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗

西班牙文超輪轉！考上警大研究所榜首　正妹女警還想學義大利文

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

13歲賊開贓車囂張上路！拒絕攔查還加速狠撞警車　警一槍斃命

古林睿煬球威頂尖　胡智為甘願請星巴克

櫃姐租屋10年「被詐騙百萬」　房東兒崩潰！網見1細節：轟出去

防疫包血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

「祈福走桃園」抵觀音　民進黨議員力邀...羅智強挽袖捐血

陪客人喝醉...63歲女陪侍邀老闆續攤不成　抱50歲店員一起倒地

國中會考補考首日逾4千人報名　344人缺考、到考率92%

全家祭大杯美式買1送1！慶「高雄全家海神隊封王」快閃優惠

鼓鼓染疫康復「又不明原因高燒」送急診　隔壁床阿嬤一句話超暖

「嘉義縣物產館」古坑休息站開幕　鳳梨田行銷台農17號金鑽

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

端午酒駕受測送辦

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

兒童疫苗接種率台南為六都第一

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

民間單位捐贈防疫物資

花蓮再獲五星　食育力城市大調查獲排行總冠軍

鄭文燦8年施政成績　九連霸議員評80分

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

環團抗議購買俄國油品　台塑：政府並未禁止

更多熱門

相關新聞

台東今日+672　全縣5-11歲第1劑覆蓋率57.2%

台東今日+672　全縣5-11歲第1劑覆蓋率57.2%

台東縣4日新增672名確診者，601名民眾戶籍或居住地分在台東、71名為外縣市醫院通報，並有1名確診個案死亡病例。目前台東縣累計確診個案16952人、居隔者2200人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/2下午16點為止，住院收治人數為69人、加強版集中檢疫所為52人、居家照護現管人數有4142人。

台東環境教育嘉年華6/12登場

台東環境教育嘉年華6/12登場

成功警端午節治安不打烊　偵破農用機械竊案

成功警端午節治安不打烊　偵破農用機械竊案

台東今日+911　新增1名49歲女性無接種疫苗確診死亡案例

台東今日+911　新增1名49歲女性無接種疫苗確診死亡案例

端午節獻上特別祝福　農莊感謝義消打火兄弟給好醋

端午節獻上特別祝福　農莊感謝義消打火兄弟給好醋

關鍵字：

富山 大武 台東

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

即／電影看一半「天花板掉下來」！　威秀影城說話了

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

謝忻宣布「真的要去綠島打工了！」

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面