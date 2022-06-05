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台東男小馬海灘潛水捕撈失聯　海巡尋獲救上岸送醫不治

▲小馬海灘民眾潛水捕撈失聯，海巡消防協力馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲小馬海灘民眾潛水捕撈失聯，海巡消防協力馳援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署第十巡防區指揮部118服務專線，於5日接獲民眾報案，表示其爺爺(年約70歲，台東縣成功鎮人)在台東縣成功鎮小馬海灘潛水捕撈海膽時失聯未上岸，請求協助救援；獲報後立即通報各勤務人員、線上巡邏艇及成功消防分隊前往救援。

第一三岸巡隊表示，接獲民眾鍾小姐報案，其爺爺上午於成功鎮小馬海灘潛水捕撈海膽時失聯尚未上岸，獲報後立即通知新港、金樽安檢所、第一機動巡邏站及無人機區隊攜帶相關救援裝備前往現場實施救援，同時聯繫第十五海巡隊海巡艇並協同成功消防分隊等單位前往救援，海巡人員抵達現場後，在溺者下水處岸際左側約150公尺之海面上發現溺者，隨即由海巡人員下水將溺者拖帶上岸，惟已呈現無意識狀態，由海巡人員及成功消防分隊接續進行CPR人工復甦術，並由成功消防分隊後送衛福部台東醫院成功分院救治，經搶救後仍回天乏術。

東部分署第一三岸巡隊呼籲：民眾從事潛水活動時，應有人員陪同，勿獨自潛水，以及隨時注意天氣狀況，以維自身安全；另如有發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

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