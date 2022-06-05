屏東+2557　 國、高中生BNT追加劑6／6起施打

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(5)日新增2557例本土確診個案；縣府表示，上週已統計12-17歲青少年施打BNT疫苗的意願，目前排定58所學校，醫療團隊將於6月6日至10日進入全縣國、高中為孩童施打BNT第三劑疫苗追加劑，首日將安排陸興中學及鶴聲國中兩校，共計施打499名學生，並持續以「學生不動，醫護動」的模式進行。

縣府指出，屏東縣目前第一劑疫苗涵蓋率達87.9%，第二劑涵蓋率為78.8%，完成追加劑涵蓋率達62.4%。縣府也持續積極向中央爭取更多疫苗，呼籲尚未完整接種疫苗的民眾，盡早施打保護自身免疫力外，並加速提升疫苗涵蓋率。

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衛生局表示，為增加保護幼兒的範圍，中央宣布0-6 歲孩童免費領取5劑快篩，明(6)日起再擴大對象為2015/9/2(含)之後出生的學齡前孩童，提醒家長於6月30日前攜帶孩童健保卡及按照身分證尾數分流，可至縣內140家快篩實名制販售據點或13家衛生所領取。

另為加強學生防疫，高中、國中、國小及五專前3年學生，6日起將由學校免費發給每人4劑快篩試劑，待學生回校實施實體課程便可於學校領取，該項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取，無領取期限，全面保障孩童健康。

根據衛生局統計，5日公告確診2557人中2170人快篩陽判確診，佔確診量的84.9%。其中醫院研判1018例佔46.9%，基層診所研判1152例佔53.1%。截至6月5日，縣內居家隔離現管人數4163人，今日解隔2504人；居家照護累計43267人，解除35438人，現管7829人。