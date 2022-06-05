基隆+729！6歲↓幼童新增46人確診　專責病床空床率增28.0%

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例新增6萬2080例，其中基隆新增729例。市長林右昌表示，在這729例中，其中女性377人、男性則是352人；若以年齡別區分35-44歲最多，有135人占18.52%，25-34歲次之，有120人占16.46%；至於75歲以上的長者有42人、65-74歲有86人、6歲以下有46人。



林右昌指出，本市居家隔離人數共計1117人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報2951人，2790人症狀給藥；6月5日上午通報確診110人，其中99人症狀給藥。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治170人、空床66床，空床率28.0%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症31名、輕症42名；部立基隆醫院，重症6名、中症20名、輕症5名；三總基隆分院，中症4名，輕症3名；礦工醫院，輕症1名。



基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬2451人，利用快速通道的有2萬6106人，有4萬3924人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬3242人，其中條件不符合則有1萬682人。

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