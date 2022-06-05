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「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院農業委員會2022年4月7日公告，「海蟾蜍」為有害生態環境陸域野生動物種類，持有人、或佔有人須於6月14日前向當地直轄市、縣（市）主管機關登記備查，台南市長黃偉哲表示，逾期未登記或私下繁殖、買賣等違法行為，將依野生動物保育法第51條處最高5萬元罰鍰，請持有人踴躍申報，以免荷包縮水。

▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，原產於美洲之海蟾蜍，因壽命長、適應力及繁殖力強，且捕食小型野生動物、造成肉食性動物中毒死亡，而威脅生態及人畜安全，已在澳洲、菲律賓及日本等國家造成生態危害問題，名列世界百大入侵種。農委會已於2022年4月7日公告列入野保法第31條第1項「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」。

▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲海蟾蜍有毒腺，蝌蚪對於大部分動物也是有具有劇毒的。牠們被引入到多個國家來控制害蟲，不過由於沒有天敵反而成為了害蟲及入侵物種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李建裕表示，農委會4月15日公告生效後，海蟾蜍持有人，應於2022年6月14日前向農政主管單位申報登記備查，若不再飼養者，則應辦理繳交作業，非基於教育、或學術研究目的，並經主管機關同意，不得進行繁殖，逾期未登記或違法繁殖、登記後規避查核者，依野保法可罰款1到5萬元；隨意丟棄危害生態者，更可處50萬元至250萬元罰緩。

農業局強調，未能了解外來種野生動物習性，不要任意買來飼養，更不要隨意棄養，以免造成生態浩劫及影響人類生命財產安全，呼籲民眾如果不想飼養或發現海蟾蜍蹤跡，務必通報市府農業局森林及自然保育科(06-6354986)進行處理，請大家共同維護台南居住環境及生態資源！

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