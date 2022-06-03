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新營北門分院轉型長照資源中心　黃偉哲盼完善大北門長照服務

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區老人人口比率高於14％，為解決該區域長照資源不足的困境，台南市政府積極向衛生福利部申請前瞻計畫經費，整建北門分院轉型為多元長照資源中心。目前整建工程已完工，台南市長黃偉哲3日前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，浴火重生後的北門分院建築體不僅美輪美奐，在防火及安全設施方面也是以最高規格來辦理，可望成為台南市一流的長照中心，也體現南市府對長照的用心以及對大北門區長者的照顧與關懷。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」，2012年火災後，相關建物及設備毀損嚴重。為讓建築物再生，整建工程運用該閒置院區，提供在地民眾對長照服務需求，並提升服務涵蓋率，同時延伸失能預防、銜接社區式及住宿式長照服務，達成多元連續性服務。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，為照顧溪北地區長者，該局積極推動機構服務社區化並建置社會福利資源網，以期均衡長照資源的城鄉差距。此次透過北門分院建物活化，引進多元長照資源，健全大北門區之長期照顧網絡，希望該區長者都能享受到更完善的長照服務。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局說明，該局代辦「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」設備及工程，總經費為3億元，除進行建築物外觀整修及結構補強，內部各樓層整修後所需之機電設施設備、建物外部用地範圍景觀設置及動線等都全新規劃，並搭配多彩亮麗的外觀。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

整建完成後的「北門分院長照中心」為四層樓，一樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主；二樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等；三、四樓則為住宿式長照機構，透過單元照顧模式，提供溫馨空間，並有利維持照顧及管理品質。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關收容人數部分，一般日間照顧中心共可收容30人、失智症日間照顧中心30人、失智症團體家屋兩單元共18人、住宿式長照機構四個單元共87人。未來也提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等服務。

▲新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心，台南市長黃偉哲前往視察驗收品質，期盼為大北門區長者做到更好的長照服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局指出，整建工程已於2022年5月20日完工，待後續驗收完畢，預計9月底點交給社會局接手營運。台南市政府也將持續爭取社會福利相關措施，打造台南成為讓市民感到安心、安全的宜居城市。

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