　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

▲▼苓雅通緝犯耍帥。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子開著酷炫車兜風耍帥被攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（24歲）趁著端午連假，深夜開著酷炫車外出兜風，還在大馬路上從慢車道直接大迴轉至快車道上，且引擎聲浪轟轟巨響，引起警方關注立即上前將其攔查，一查發現黃男竟是高雄地檢署所發布的妨害秩序通緝犯，警方將黃姓男子當場逮捕，全案移由高雄地檢署偵辦。

▲▼苓雅通緝犯耍帥。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃姓男子開著酷炫車耍帥被攔。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局成功派出所巡邏員警在3日凌晨3時許，發現一台VOLVO S60的轎跑車，從苓雅區四維四路的慢車道上，突然在四維四路與苓中路口從慢車道上違規大迴轉，駕駛還高速拉轉，引擎聲浪轟轟巨響，引起警方上前關注，警方尾隨三、四個路口後俟機將該車攔停。經員警盤查駕駛身分後，發現黃男是高雄地檢署於5月27日所發布的妨害秩序通緝犯。

▲▼苓雅通緝犯耍帥。 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃男被查出通緝犯身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警詢問黃男為何沒去報到？黃姓男子還主動拿出高雄地檢署的到案證明，企圖矇騙員警，警方仔細一看發現黃男拿出的是傷害案的開庭證明，與這次的妨害秩序案根本不同，黃姓男子稱自己未留意地檢署所寄送的司法文書，所以才不清楚原來自己還有別案的通緝。

警方查證後，確認黃男確實為5月27日高雄地檢署所發布妨害秩序通緝犯，經核對其身分資料後，當場告知相關權利並將黃姓男子逮捕，訊後解送歸案。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
彈頭爆分手7年空姐女友！　海邊崩潰痛哭
2寶媽下班顧家睡不到6小時　夫家暴還傳暗號「擠奶了」求歡
陳時中不認「確診亡24小時火化」　他翻去年記者會：哪個正確？
澎恰恰「和女性LINE對話」遭截圖！　放話公開名單：告死我好
死亡、病例數都在高原期！陳時中曝「疫情反轉」時間點
名醫林禹宏等到肺臟移植！　下床走動首PO照
醫師娘揪4男上摩鐵「啪啪50次」！　夫和小三拍婚紗也抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園4歲男童突癱軟！10天前PCR確診　母抱他衝警所求開道送醫

2寶媽累癱！下班顧家睡不到6小時　家暴夫還傳暗號「擠奶了」求歡

6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝　逮回5人竟全確診

耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

醫師娘揪4男上摩鐵！小王認：啪啪50次　夫和小三拍婚紗也被抓包

國民神車逆向撞休旅車畫面曝！駕駛報假身分...被通緝還藏壞東西

端午收假！國道彰化路段罕見順暢　預計下午車潮湧現

孿生兄弟無誤！同樣酒駕被通緝　被警抓也只差半天

昔斷樹砸暈攤販！泰安豆腐街傳百kg落石墜地　碎石如刀割傷女遊客

快訊／國民神車戰休旅車完敗！車頭半殘氣囊炸　駕駛藏毒慘了　　

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

《料理之王3》Sandy大唱「嫂子賣餃子~」　選手做法式料理...Fred一看就說不可能

桃園4歲男童突癱軟！10天前PCR確診　母抱他衝警所求開道送醫

2寶媽累癱！下班顧家睡不到6小時　家暴夫還傳暗號「擠奶了」求歡

6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝　逮回5人竟全確診

耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

醫師娘揪4男上摩鐵！小王認：啪啪50次　夫和小三拍婚紗也被抓包

國民神車逆向撞休旅車畫面曝！駕駛報假身分...被通緝還藏壞東西

端午收假！國道彰化路段罕見順暢　預計下午車潮湧現

孿生兄弟無誤！同樣酒駕被通緝　被警抓也只差半天

昔斷樹砸暈攤販！泰安豆腐街傳百kg落石墜地　碎石如刀割傷女遊客

快訊／國民神車戰休旅車完敗！車頭半殘氣囊炸　駕駛藏毒慘了　　

暖心波蘭球后！斯威雅蒂奪冠不忘聲援烏克蘭　堅持別著烏國緞帶

蔡英文7日接見斯洛伐克訪團　將就兩國經貿、科技合作交換意見

害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理覽全責

好主管才有的四個特質：明確指示工作、願意傾聽　小員工先跟緊

只剩1天好天氣！梅雨鋒面「整軍南下」中　明起開炸雨彈連轟1週

沒預約吃不到！台南超夯現做水煎包　按「三不一沒有」規矩才能買

「海蟾蜍」持有人6月14日以前辦理登記　黃偉哲提醒不要逾期受罰

麥當勞「小薯10元」內行點法曝！　常客秒懂：貼紙很好用

彈頭爆分手7年空姐女友！　聽他一句「活著為陪孩子長大」爆哭

桃園4歲男童突癱軟！10天前PCR確診　母抱他衝警所求開道送醫

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

社會熱門新聞

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

淡水祖師遶境意外！　舞獅男「高空墜地」昏迷

音樂老師要學生口交！判決出爐免關

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

偵查隊長性侵女　北市警火速拔官

東華男大生闖花蓮翡翠谷　戲水溺斃

騎士閃鬼切遭後車輾斃！驚悚畫面曝

泰安豆腐街傳百kg落石墜地　碎石如刀割傷女遊客

墾丁大街裸男亂嗆遭圍毆　女友「寶貝」超亮點

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

南港社宅工地1死　勞檢處要罰了

女房客燒開水忘了關引火災　賠245萬獲緩起訴

總統才肯定醫護人員　百大名醫控訴

更多熱門

相關新聞

藍寶堅尼註冊商標「Revuelto」

藍寶堅尼註冊商標「Revuelto」

隨著「大牛」Aventador即將走入歷史，外界也好奇接替車款是誰？最近藍寶堅尼（Lamborghini）就被發現向歐盟智慧財產局申請商標，申請名稱為「Revuelto」，如果成真，這將會是藍寶堅尼品牌第3款沒有以公牛命名的車款。

福特22年式野馬跑車196.9萬

福特22年式野馬跑車196.9萬

採重機引擎！Suzuki推出虛擬超跑

採重機引擎！Suzuki推出虛擬超跑

盤點《捍衛戰士》超帥重機、跑車

盤點《捍衛戰士》超帥重機、跑車

樂高法拉利Daytona SP3六月開賣

樂高法拉利Daytona SP3六月開賣

關鍵字：

跑車耍帥大迴轉身分曝光GG了

讀者迴響

熱門新聞

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

林采緹爬山「穿超辣」！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

她面試工作竟慘淪碎屍　恐怖殺手落網

「最貼心星座」TOP 3

6移工闖紅燈撞傷台中女！落跑遭逮竟都確診

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面