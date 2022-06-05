耍帥違規大迴轉還拉轉速　白目男遭攔亮「證明」下場慘

▲黃姓男子開著酷炫車兜風耍帥被攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓男子（24歲）趁著端午連假，深夜開著酷炫車外出兜風，還在大馬路上從慢車道直接大迴轉至快車道上，且引擎聲浪轟轟巨響，引起警方關注立即上前將其攔查，一查發現黃男竟是高雄地檢署所發布的妨害秩序通緝犯，警方將黃姓男子當場逮捕，全案移由高雄地檢署偵辦。

▲黃姓男子開著酷炫車耍帥被攔。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅分局成功派出所巡邏員警在3日凌晨3時許，發現一台VOLVO S60的轎跑車，從苓雅區四維四路的慢車道上，突然在四維四路與苓中路口從慢車道上違規大迴轉，駕駛還高速拉轉，引擎聲浪轟轟巨響，引起警方上前關注，警方尾隨三、四個路口後俟機將該車攔停。經員警盤查駕駛身分後，發現黃男是高雄地檢署於5月27日所發布的妨害秩序通緝犯。

▲黃男被查出通緝犯身分。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警詢問黃男為何沒去報到？黃姓男子還主動拿出高雄地檢署的到案證明，企圖矇騙員警，警方仔細一看發現黃男拿出的是傷害案的開庭證明，與這次的妨害秩序案根本不同，黃姓男子稱自己未留意地檢署所寄送的司法文書，所以才不清楚原來自己還有別案的通緝。

警方查證後，確認黃男確實為5月27日高雄地檢署所發布妨害秩序通緝犯，經核對其身分資料後，當場告知相關權利並將黃姓男子逮捕，訊後解送歸案。