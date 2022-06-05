霸氣公司豪擲9億犒賞員工！　業績達標每人送一支iPhone 13





▲方大鋼鐵犒賞員工。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸方大鋼鐵1日舉行員工福利發放儀式，採購了2.4萬台價值8000元人民幣（約新台幣3.5萬元）的iPhone 13新手機作為員工福利，總價值超過2億元（約新台幣8.82億元）。首批發放對象為方大特鋼、達州鋼鐵員工，第二批則在7月1日開始，對象為旗下九江鋼鐵、萍安鋼鐵員工。

綜合陸媒報導，方大鋼鐵今年再次自掏腰包送員工手機，接近方大鋼鐵的人士告訴陸媒，本次贈送手機型號全是最新的iPhone 13，而且除了手機福利外，還針對年內業績達成度較好的子公司旗下員工發放「汽車福利」，車輛採購工作已進招標環節。

報導指出，方大鋼鐵贈送給員工的手機還不是空機，更包含了30G流量、500分鐘國內通話的套餐禮包。公司表示希望福利手機給員工帶來順暢體驗的同時，也能提升設備點檢、產品檢驗等大數據運用效率。

資料顯示，方大鋼鐵旗下有方大特鋼、達州鋼鐵、九江鋼鐵、萍安鋼鐵4家鋼鐵企業，年產鋼2000萬噸，旗下員工2萬多人，而公司2.4萬台iPhone 13的採購量，相當於員工一人一台手機。

▲方大集團除了疊億元現金牆，還疊禮物牆。（圖／翻攝微博）

事實上方大鋼鐵的「手機福利」已非第一次，方大鋼鐵控股股東遼寧方大集團旗下企業在2011年起，就實施免費贈送手機和員工通話費補貼的福利政策，截至今年6月，方大鋼鐵已向員工發放了6次手機，手機和通話費補貼將近3億元人民幣（13.2億元）；截至今年4月，方大鋼鐵各項福利累計已投入達21.74億元人民幣（約新台幣96億元）。

除此之外，方大集團的「現金牆」每年也造成話題，春節紅包發放儀式現場直接堆疊起億元現金強，活動現場還發放給每位員工2萬元（約新台幣8.82萬元）紅包和2000元（約新台幣8821元）「孝敬父母」紅包。

得益於鋼材行業2021年景氣度的攀升，方大鋼鐵2021年達成資產總額、銷售收入均破千億的目標，分別為1011億元（約新台幣4460億元）、1122億元人民幣（約新台幣4950億元），利潤總額119.37億元人民幣（約新台幣526億元）。