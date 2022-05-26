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3C通路年中促銷　iPhone 13現省近3000元

▲iPhone 13系列銷售額增加。（圖／取自MacRumors）

▲iPhone 13現省近3000元。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信今宣布年中慶起跑，自即日起購買指定機型加碼優惠，iPhone 13 Pro降價2,210元，iPhone 13更有近3千的折扣，最新的三星Galaxy A53及A33也同步享有優惠，OPPO Reno7更比官網原價再省4,700元。

傑昇通信搶搭年中慶檔期，於即日起積極推出Apple新機下殺與舊機優惠促銷，包括iPhone 13 128GB，活動期間至門市購機，結帳再折逾10％；先前因缺貨造成一機難求的iPhone 13 Pro，傑昇通信趁年中慶檔期補齊現貨，再降2,210元，每人限購一支，舊機換新機趁現在。

▲傑昇通信年中慶起跑優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

▲傑昇通信年中慶起跑優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

從開賣就成為安卓銷售冠軍的A53，配備6.5吋螢幕，後置6,400萬像素、四鏡頭主相機，而A33則是6.4吋螢幕、IP67防塵防水；兩個機型都內建5,000mAh電池及25W閃電快充，高規格加上親民的價格，活動期間至門市購買，結帳再享75折以上的優惠。

OPPO Reno 7下殺近7折，採用6.43吋螢幕，具備90Hz螢幕更新率及180Hz觸控採樣率，搭載高通S778G處理器，前相機3,200萬畫素採用Sony IMX709感光元件，主相機則是6,400萬畫素三鏡頭模組，提供4,500mAh電池容量，支援60W快充技術，價差高達4,700元，活動期間只賣1萬1,290元。

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