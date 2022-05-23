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iPhone 13哪款「買來當過渡機」最保值？果粉答案超一致：掉價有限

▲▼iPhone 13。（圖／記者徐文彬攝）

▲iPhone 13系列中，哪支最保值？（資料照／記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

眾多果粉期待不已的iPhone 14預估在今年秋季發表會（9月）推出，就有一名想換新機的網友表示，他的手機突然壞了，半年後一定會換iPhone 14的他，現在暫買哪個機型會比較保值呢？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名網友在PTT的iOS板上，以「iPhone 13哪種機型最保值」為題發文，提到他現在這支手機本來打算用到iPhone 14推出那刻，怎料近日卻整個壞掉，已無法使用。沒有備用機的他，現在只能暫時購入iPhone 13，但幾個月後，他仍會換iPhone 14，因此便想買保值度最高的機型。

原PO表示，他只買新機，如果以iPhone 13系列來說，若不將iPhone 13 mini納入考量，另3款之中，哪一支的二手價會貶最少？

▲▼Apple 信義A13 iPhone13開賣,蘋果直營店。（圖／記者李毓康攝）

▲比起iPhone 13 Pro Max和iPhone 13 Pro，網友反而比較推薦iPhone 13。（資料照／記者李毓康攝）

貼文曝光後，底下網友熱議，「買13吧，會買二手大部分在意價格，13價格低感覺比較好脫手」、「13才是最多人拿的／偏好，應該13保值」、「險一點肯定是13，本來就便宜，掉價空間有限」。經過網友推薦，原PO最後透露他將購入iPhone 13。

不過，也有些網友建議，「買12擋著用，半年後再Trade In」、「保值幹嘛？直接Trade In就好啦」、「找半年後能Trade In最大值的手機啊」。

▲iPhone 13為全球最暢銷的智慧手機。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 13位居第一。（圖／翻攝自IDC）

本站日前報導《蘋果突襲推限時「舊換新」換購優惠！　iPhone 12 Pro Max最高折2萬》，「Trade In換購方案」可折抵的機款從iPhone 6 Plus到iPhone 12 Pro Max都有，折抵金額最低1300元至最高2萬元，判定價格方式則依型號、容量等有所不同。而至5月31日前，用戶可依符合條件的Apple裝置換購新機，並獲享額外折抵優惠。

此外，本站也曾報導《全球智慧型手機暢銷榜出爐　兩款CP值安卓機種站上前五名》，蘋果的iPhone 13是截至2022年3月的季度全球最暢銷的智慧型手機，iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro則依序奪得第二名與第四名。

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