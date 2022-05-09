用手機拍恐怖片　泰國驚悚導演用iPhone 13 Pro拍短片

▲使用iPhone 13 Pro拍攝短篇電影。（圖／Apple提供）

記者陳俐穎／綜合報導

近年來手機相機越來越強大，《Shutter》和《Alone》等泰國恐怖片和驚悚片成名的導演 Parkpoom Wongpoom 也使用 iPhone 13 Pro 所拍攝的恐怖短片《Those That Follow》。



《Those That Follow》是 Parkpoom Wongpoom 過去四年多來的第一部導演作品。故事講述兩名青少年搶劫失手後逃亡的故事，片中尤其展現 iPhone 13 Pro 強大的低光源環境錄影能力。這個故事源於泰國長期以來對「Phi Ta Khon」(跟隨人類的鬼魅) 的信仰，這是泰國東北部每年舉行的一大傳統節日。劇中結合因果報應、採取行動、承擔責任以及反對袖手旁觀的多元情節。

▲泰國恐怖片導演 Parkpoom Wongpoom。（圖／Apple提供）



Parkpoom 這次利用 iPhone 13 Pro 的強大效能製作一部長達 20 分鐘的短片，並表示此舉是「大膽向世界展示我們的能力，並激勵未來的電影製作人製作屬於自己的電影。」 除了能在拍攝主體之間自動轉移焦點的「電影級」模式外，iPhone 13 Pro 的強大相機系統也在影片中呈現極為出色的畫質和亮麗色彩，片中場景位於黎府，是「鬼面節」的中心和發源地。



Parkpoom 強調 iPhone 13 Pro 在面對不同場景和視角的挑戰時，也能在現場展現出色的相機畫質，帶來電影般的視覺鏡頭，這是以前底片相機無法做到的。iPhone 13 Pro 相機系統具備更大的感光元件，其中例如超廣角相機中的 ƒ/1.8 光圈，以及廣角相機中的 ƒ/1.5 光圈和全新的 1.9μm 像素面積，都在這部恐怖片拍攝過程中大放異彩：兩個鏡頭的進光量分別提升 92% 和 2.2 倍，造就更強勁的低光源環境拍攝能力，這是營造絕佳恐怖電影體驗的重要關鍵。

Parkpoom 表示，iPhone 13 Pro 可以在低光源環境裡捕捉畫面，展現黑暗中的各種細節。就算可怕的元素或鬼魅藏身於陰影之中，我們仍然能以出色的畫質拍攝它們，讓我們能演繹出心目中的故事。



電影《Those That Follow》除了在 YouTube 和 apple.com/th 上映之外，Apple 還將在曼谷市中心的 Sathorn Unique 為該電影啟用專屬的廣告看板。