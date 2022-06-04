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日本美魔女老師遭小12歲男師勒斃！　學生震驚：各自都有家庭

▲▼日本美魔女老師遭小12歲男師勒斃！　學生震驚：各自都有家庭。（圖／翻攝自推特）

▲47歲的宮田麻子（左）慘遭男同事片桐朱璃（右）殺害。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本北海道帶廣市一名47歲農業高中女老師5月底失蹤，隨後被發現竟是遭到小12歲的同校男老師殺害並棄屍。警方表示，兇手將女老師掐死後，便把遺體埋在公園的樹林內。嫌犯3日已經被警方逮捕，並坦承犯案。據悉，死者與嫌犯各自都有家庭，詳細犯案動機仍待釐清。

根據《北海道放送》報導，嫌犯是任職於帶廣農業高中的35歲男老師片桐朱璃，他因涉嫌在5月30日晚間8時將47歲女老師宮田麻子的遺體埋在公園的樹林內，3日遭到逮捕，4日移送檢方。根據法醫相驗結果，宮田麻子的死因是頸部壓迫造成的窒息死亡。

死者5月29日告知孩子自己要出門，隨後就失蹤，直到隔日也沒有回家，心急如焚的丈夫5月30日向警方報案。警方根據丈夫的相關敘述推斷，片桐朱璃涉嫌重大，因此鎖定該名男老師，並在5月31日要求其到案說明。片桐朱璃一開始雖不斷否認涉案，但經過警方偵訊，最後在6月1日坦承，自己用汽車載運屍體，並將女老師遺體埋在樹林內。

警方根據嫌犯供述，前往該片樹林挖掘，終於在2日凌晨2時半尋獲死者宮田麻子的遺體。警方表示，死者遺體的頸部有明顯勒痕，而經過法醫相驗，也確定死因為頸部壓迫所造成的窒息死亡。片桐朱璃聲稱，自己是在車內將女老師勒斃，警方也以殺人嫌疑展開調查。

消息傳回學校後，師生震驚不已。學生直言，在學校幾乎沒有看過這兩位老師有所互動，也不知道兩人之間有何恩怨，竟會使兇手萌生殺意。

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