岸田文雄傳出席「北約峰會」創日相首例！　談台海、烏克蘭危機

▲日本首相岸田文雄傳出將出席北約峰會。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北大西洋公約組織（NATO）將於29日、30日舉行峰會，有消息指出，日本首相岸田文雄也考慮出席，與西方各國共同就俄羅斯入侵烏克蘭與台海議題進行協調。日俄兩國長久以來因南千島群島等領土爭議關係敏感，此舉也代表日本當局明確譴責俄國的立場。

根據《共同社》引述消息人士報導，日本首相岸田文雄有意出席29日、30日在西班牙首都馬德里舉辦的北約峰會，此舉被認為是要與歐美各國加強合作，以因應台灣有事的可能性與俄羅斯入侵烏克蘭等情況。

由於出訪時間將會與日本國內參議院選舉重疊，因此岸田文雄還在做最後考慮，而國內政治局勢與選情將影響到他是否出席北約峰會。如果確定出席，那將是首位日本首相出席北約峰會。

除了日本之外，北約還邀請了澳洲、紐西蘭以及南韓等亞太地區的合作夥伴出席此次峰會。

消息人士也透露，岸田文雄將於26日至28日前往德國南部巴伐利亞州埃爾毛參加G7峰會，因此如果確定參加北約峰會，將會在相關行程結束後，直接前往西班牙。

日本與俄羅斯關係長年以來因南千島群島議題陷入膠著，先前日本政府公開指責俄羅斯入侵烏克蘭的行為違反戰爭罪，再度讓兩國的關係陷入冰點。如果岸田文雄出席北約峰會，勢必將再度引發俄國反彈。

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