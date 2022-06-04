機票需求大增！南韓提前增開航班　仁川機場國際線8日恢復正常營運

▲南韓8日將解除入境隔離限制，仁川機場國際線也將恢復24小時全天候運作。圖為南韓仁川國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

時隔2年多，南韓仁川機場的國際航線將從8日開始恢復24小時營運，解除先前晚間8時到清晨5時的夜航限制，每小時降落航班8日後將回到疫情前水準的40個班次，同時取消了未接種疫苗者入境隔離。國土交通部表示，考量機票需求激增，決定提前增開航班。

綜合韓媒報導，南韓國土交通部3日宣布，仁川機場自2020年4月時行的機場起降時段（solt）限制和夜航限制將從8日開始全面解除，恢復24小時運作，「隨著國際線客機班次增加，估計夏日旅遊旺季前往海外的民眾將能以更便宜的價格搭機。」

國土交通部透露， 考慮到近期機票需求激增、國內外疫情趨於穩定，決定提前曾開航班。原本計畫每月階段性增開國際線航班，估至年底前恢復疫情前的50％水準，現修改為自8日起不再限制增開航班的數量，有意增加運量的航空公司都能申請增開許可。

報導指出，南韓將於8日取消未接種新冠疫苗者的入境隔離限制，已入境且正在隔離者最晚將一併於8日0時解隔，然而，入境時須附的PCR或抗原快篩陰性證明等檢疫規定將維持不變。

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