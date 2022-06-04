排隊打地鋪3天3夜！日本人「好想去韓國」瘋搶觀光簽　唯一解方曝

▲南韓開放國外旅客持觀光簽入境，南韓駐日大使館連續3天湧現大批人潮排隊申請簽證。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

全球航空業、觀光業因新冠疫情的影響而衰退，在疫情步入2年後，決定逐步開放與病毒共存的南韓終於宣佈，從本月1日起正式開放外國旅客赴韓時持短期觀光簽證，這讓日本境內的哈韓迷在南韓駐日大使館排隊3天3夜，甚至還不惜打地鋪。韓媒指出，解決亂象的唯一方式是重啟疫情前的免簽制度。

根據《韓聯社》，南韓駐日大使館昨（3）日指出，自從宣佈開放國外旅客入境南韓時持短期觀光簽後，位於東京都港區的總領事館從5月31日晚間起就湧現大批排隊人潮，日本人赴韓旅遊的熱情並未因此消減，直到3日都還是可以見到排隊人龍。不過人潮的湧現恐怕顯現出南韓領事館在審查、發給簽證上，人力上的短缺。

報導指出，韓日兩國在新冠疫情前原本互享90天短期入境滯留免簽制度，不過該制度從疫情爆發後便持續中斷，直到最近南韓為了重振觀光，才決定開放外國旅客持觀光簽入境，也因此無論是入境南韓的日本人、亦或入境日本的南韓人，皆須持有簽證。

南韓駐日大使館相關人士透露，目前已從大使館調派人力前往支援領事部業務，過因為簽證的審核與發給本來就相當耗時，因此目前只接受一定數量的簽證申請，儘管排隊人數高達上千，但領事館1日只接205件，2、3日則各接150件。

目前開放日本人在領事館前排隊領號碼牌等候申請簽證，為減免不便，南韓駐日東京總領事館研擬開放線上預約申請。

考慮申請簽證、審核、發給之過程需要耗時3周，因此當局研擬讓旅客前往領事館申請簽證時須持3周以內出發的機票，例如本月6至10日前往領事館申請簽證者，須持本月27日至7月8日之間出發的機票，相關規定之後由領事館官網公布。

報導認為，要解決領事館人力不足的問題，唯一解方便是全面恢復90天短期入境滯留免簽制度。因為新冠疫情爆發以前，往返日韓兩國的旅客每年平均高達1000萬人，如今要應付如此龐大旅客數的簽證發給，根本是不太可能。

不過，目前日本尚未全面開放國門，僅開放6月10日之後觀光客入境時須在專人陪同下以旅行團為單位，至於自由旅行的背包客則尚未納入開放名單，考量到「互惠原則」，目前南韓政府恐怕很難單方面向日本開放入境免簽。

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