蚊子最愛這類人！「腳臭」容易被咬　專家曝：愛喝這飲料要小心

▲ 容易出汗、有腳臭的人容易被蚊子叮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蚊蟲叮咬是許多人每逢夏天的惡夢，也經常有人抱怨「天生容易招蚊子」。日本專家近日登上電視台節目，分析蚊子喜歡的體溫、血型和容易被叮的4項關鍵，常出汗、有腳臭的人都容易成為「獵物」，愛喝碳酸飲料的民眾也須注意。

日本NTV NEWS24節目《知りたいッ》（想知道）近日邀請害蟲防除技術研究所所長白井良和，解說蚊子相關知識。她說明，4月至11月為蚊子活動期，7月至9月為高峰，但並非溫度越高越活躍。

白井曾親自實驗，將手分別放入充滿蚊子的26度及37度的盒子，發現在26度環境下的手被叮了7包，37度環境下卻完全沒有被叮，可見溫度太高也會影響蚊子活躍程度。

她也指出，吸引蚊子的4大關鍵為二氧化碳、體溫、汗及腳臭，因此包括新陳代謝高的兒童、體溫高的孕婦和易出汗、愛喝酒、有腳臭的族群都容易招蚊。常喝碳酸飲料的人呼吸時，皮膚會釋放出較多二氧化碳，也容易成為目標。

若依血型來看，最容易被叮的屬O型，接著依序為B型、AB型及最少被叮的A型。另外，穿著深色衣服也較容易被咬。

白井也提出3種防蚊方法，首先是噴灑防蚊噴霧，再來是勤擦汗，最後則是使用風扇，讓蚊子難以停留。若真的遭到叮咬，可以冷水或冰塊降溫，緩解不適感。對於「在被咬部位用指甲劃十字可止癢」的說法，白井則表示，這麼做不僅沒有效果，反而可能因弄傷皮膚而感染。

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