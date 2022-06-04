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屏東縣+2737！府開設228加強型防疫旅館　籲確診者盡量採居家照護

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(4)日新增2737例本土確診個案，因應縣內確診個案與日增加，縣府協調業者合作開設加強型防疫旅館228間房，以中央流行疫情指揮中心規範收容的對象為主，呼籲民眾盡量採取居家照護方式隔離，隔離期間落實各項隔離措施，保留加強型防疫旅館量能給醫療需求較高的確診者。

衛生局指出，本縣依照中央確診個案分流原則辦理，目前採居家照護者97.34%、加強型防疫旅館0.84%、集中檢疫所0.21%，住院則佔1.61%。

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其中，加強型防疫旅館有醫療團隊進駐，屏東縣開設加強型防疫旅館現有228間房，依中央流行疫情指揮中心規範收容對象，提供給65歲以上具基本生活自理和用餐能力的獨居長者，懷孕36週內的婦女，或3-12個月高燒超過39度確診者，但經醫師評估適宜者得居家照護。

為讓醫療資源分流有效運用，衛生局建議民眾盡量採取居家照護方式隔離，居家環境原則雖為1人1室，但同為確診者得多人1室；如需與家人共用衛浴設備，請於浴厠備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後進行消毒，落實各項隔離措施即可。

此外，衛生局也盤整縣內負壓病房、專責病房數量，負壓隔離病房現有30床，空床13床，專責病房總床數302床，空床97床。衛生局將加強督導各醫院，住院個案依下轉原則辦理，以提高專責病房週轉率及空床數，如有下轉困難情形，衛生局將協助溝通。且中央規範高屏為同一醫療區域，若遇重症病患，屏縣無法收治則可透過區域緊急醫療應變中心協助跨區轉高雄收治。

根據衛生局統計，6月4日公告確診2737人中2279人快篩陽判確診，佔確診量的83.3%。其中醫院研判1025例佔45.0%，基層診所研判1254例佔55.0%。而截至6月4日，縣內居家隔離現管人數4297人，今日解隔2079人；居家照護累計41906人，解除33340人，現管8566人，

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關鍵字：

台灣防疫屏東縣4日確診2737例

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