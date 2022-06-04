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彰化+4365！高中以下每人4劑快篩　實體上課後回校領取

▲▼彰化今天新增4365例，累計89人死亡，縣府持續廣發快篩劑。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼彰化今天新增4365例，累計89人死亡，縣府持續廣發快篩劑。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天新增4365例，未列案號110例，累計已有89人染疫死亡，彰化縣政府除了目前提供65歲以上及原住民55歲以上、0至6歲幼童，採實名制到特約藥局免費領取快篩劑之外，6月6日更擴大納入五專前3年、高中以下學生，每人4劑，會寄送至各校，待學校實體上課後便可領取。

▲▼彰化今天新增4365例，累計89人死亡，縣府持續廣發快篩劑。（圖／彰化縣政府提供，下同）

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縣長王惠美表示，就讀彰化縣幼兒園滿5歲幼童尚未接種疫苗者，含未設籍彰化縣，幼兒園造冊合計1329名，將通知6月7日至8日到合約院所接種。另外，因居家隔離期間或其他原因還没能到校接種的5至11歲幼童，6月6日起請學校造冊，另行安排時間至合約院所接種。

至於免費領取快篩試劑方案，65歲以上及原住民55歲以上，6月底前接種疫苗者，每次發放2劑，0至6歲幼童，每人5劑，採實名制至特約藥局領取，此外，五專前3年、高中以下學生，每人4劑，6月6日將寄送到各校，弱勢族群（每人5劑）低收、中低收者，6月17日前至戶籍地公所領取，行動不便、獨居長輩、遊民則由專人親送。

彰化縣疫苗第1劑接種率，5歲以上有120萬01人，已接種107萬4585人，接種率 89.5%；第2劑接種率，12歲以上87.5%；18歲以上87.8%；50歲以上84.9%，第3劑接種率，12歲以上70.4%；18歲以上74.7%；50歲以上74.7%，確診個案以青壯年族群最多，佔一半以上；老年族群個案比例已增加至1成4，18歲以下17.1%、19至64歲68.9%、65歲以上14%，有打3劑疫苗，相對重症的機率會減少很多，所以打疫苗很重要。

第二輪家用快篩實名制6月6日實施，以口罩實名制1.0藥局通路販售，全國4826家健保特約藥局加79家偏鄉衛生所，無年齡限制，每人均可購買；須持有健保卡或居留證；憑身分證僅能購買1次，可代購，1份5劑，每劑100元共500元；以身分證字號尾數單雙數號進行分流，單號星期一、三，五，雙號星期二、四、六，週日則開放全民皆可購買。

衛生局長葉彥伯說，彰化縣確診盛行率5.14%。現階段為高原期，全國有3分之2以上縣市確診盛行率已逾6%以上，尤其北部疫情已逾10%以上，將會持續監測觀察。

下週國小學童大概會接種完畢，幼兒園都是預約的，目前還有些是未設籍彰化縣在彰化縣就讀的幼童，由幼兒園造冊，幼兒園將通知家長至指定醫療院所分流接種，5至11歲學童接種預計下週完成，接種率有8成。

葉彥伯表示，根據中央輕重症分流原則，集中檢疫所通常住的是輕症個案，如果是有中重症風險狀況出現時，還是要住院，住院收治原則限中重症、小於3個月發燒、其他疾病經醫師評估有住院必要者；加強版集檢所也就是防疫旅館的收治原則是70歲以上、65至69歲獨居、懷孕大於36週、3至12個月高燒超過39度，因為需要有24小時的監控機制，而集中檢疫所都有醫護人員24小時待命，所以通常是輕症但是有一些風險要有人看護時，就可以住集中集疫所。

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