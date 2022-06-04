24小時內火化遺體？陳時中1句話被罵翻　醫悲喊：一輩子遺憾

記者邱晟軒／綜合報導

確診者死亡遺體多數在24小時內被火化，導致許多民眾因此無法見到離世家屬最後一面，然而，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（3日）卻稱，沒有要求遺體在24小時內火化，只有要在24小時內通報，引發外界譁然。對此，陽明醫蘇一峰今（4日）發文感嘆，「此時法規如果又剝奪死後弔念的過程，只是徒增一輩子的傷痛遺憾。」

蘇一峰今天在個人在臉書發文表示，人生生老病死，老與病的過程讓人能接受死亡的來到，也來得及對親人道別道歉道謝，但感染症把過程縮短成幾天，讓家屬與死者措手不及的離別，心中會留下無限遺憾，「此時法規如果又剝奪死後弔念的過程，只是徒增一輩子的傷痛遺憾。」

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▲24小時遺體火化爭議持續延燒。（圖／本報資料照）

文章曝光後，引發許多網友共鳴，紛紛留言回應「蘇一峰謝謝您說出了我們受難者家屬的心聲，昨日，剛做完母親的周年忌」、「真的。希望決策者考量更周到」、「過去被強制火化的人表示...」、「在病毒前面，人是平等的」、「整個事情告訴我們，千萬不要把當權者造神了，過去防疫優秀的表現明明是台灣民眾全體守規矩創造出來的成績」。

▼貼文曝光後，有家屬留言悲喊「謝謝您說出了我們受難者家屬的心聲」。（圖／翻攝蘇一峰臉書）