蔡其昌特助圖卡未提「校園」蘇貞昌卻護航　「雙方互相了解就好」

▲蘇貞昌3日上午到台中視察兒童疫苗大型接種站。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台中市長參選人蔡其昌的清水服務處特助蔡銘坤被抓包散布「台中市府僅施打7200劑兒童疫苗」假訊息圖卡；蔡其昌解釋是專指「校園」兒童疫苗施打，但其實蔡銘坤的圖卡隻字未提「校園」。只是，行政院長蘇貞昌3日仍稱，蔡其昌助理所講的是，在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量；蘇也說，疫情當前資訊很多，昨天他們雙方都已有對外說明，互相了解就好。

蘇貞昌在蔡其昌陪同下，3日上午到台中視察兒童疫苗大型接種站。針對蔡銘坤發文事件，外界呼籲要徹查，蘇貞昌回應，蔡其昌助理所講的是，在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量。

蘇貞昌說，疫情當前資訊很多，昨天他們雙方都已有對外說明，互相了解就好，最重要的還是第一線施打人員最辛苦，連端午連假都沒有休息，為兒童施打疫苗，希望大家一起在疫情最後關鍵戰役能很快取得勝利。

蘇貞昌也表示，這一路是國人一起努力，走得這麼辛苦，不一定能做到100分，但只要我們再忍耐、努力、合作，相信很快就能戰勝病毒，打贏最後戰役，盡快回復正常生活。

只是，從蔡銘坤日前在臉書上傳的該圖卡來看，內容僅寫上「中央至5／31提供台中兒童疫苗共60000劑，市政府至5／31只施打約7200劑。」其實隻字未提到「校園」。

而國民黨當下知情後反駁，台中市衛生局統計至5／31下午3時止，台中市接種兒童BNT施打數為4萬0765人次，另兒童莫德納疫苗累計施打為3萬6525人次，因此台中兒童施打疫苗數共7萬7290人次。

對於蔡銘坤圖卡事件，台中市警察局蔡蒼柏1日在市議會備詢指出，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。

蔡其昌2日則說，自己從頭到尾都在講盧秀燕「校園」兒童疫苗施打，3天總共7千多，這很清楚。藍營轉傳的那張圖，只是沒有很清楚的在前言上標示「校園」，就是校園施打，該張圖也是在議會質詢完後才出現，所以沒有問題。

巧合的是，在蔡銘坤上傳假訊息圖卡後，蔡其昌於臉書針對「藍白拖的逆襲」粉專近日造假總統蔡英文下令孩童燒到41度才准收治一事，進行回應，蔡其昌除轉發蔡英文澄清的內容，也強調「利用疫情散播假訊息的人，務必繩之以法！」

▼台中市衛生局指蔡銘坤圖哪是不實訊息。（圖／台中市衛生局提供）