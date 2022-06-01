快訊／蔡其昌助理涉造謠　台中市警局：已符合「惡、假、害」要件

▲蔡其昌助理蔡銘坤造謠台中疫苗施打人數。（圖／台中市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨昨（5／31）踢爆民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，該圖卡聲稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。 台中市警察局蔡蒼柏今在市議會備詢指出，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。

台中市議會今進行總質詢，市議員羅廷瑋特別以兒童疫苗施打進度提出質詢，他表示自己是兩個孩子的爸爸，因此非常關注兒童疫苗施打進度，昨天竟然在網路上看到有立委助理傳「市政府至5月31日只施打7200劑兒童疫苗」質疑真的打這麼慢嗎？

台中市衛生局曾梓展局長回應，按最新的統計台中市兒童疫苗已經打了8.2萬劑，今日還在進行施打中，與圖卡中所說的「7200劑」不符。依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。提醒民眾疫情期間勿散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

台中市警察局蔡蒼柏則說明，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。

對此，資深媒體人趙少康抨擊，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文，在大街罵人，卻連小巷道歉都沒有，請問蘇貞昌，你們罰不罰？還是要裝聾作啞，放任蔡其昌團隊抹黑在第一線辛苦防疫的盧秀燕市府？