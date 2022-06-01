蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

▲蔡其昌助理蔡銘坤造謠台中疫苗施打人數。（圖／台中市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨昨（5／31）踢爆民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，該圖卡聲稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。 台中市警察局蔡蒼柏今在市議會備詢指出，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。

對此，資深媒體人趙少康抨擊，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文，請問蘇貞昌罰不罰？只要有人講話不順心，蔡政府就要辦人，實在很可惡。

趙少康表示，藝人郭彥均發文「很多孩子走了」， 蘇貞昌說是謠言、有明顯操作痕跡，刑事局則將矛頭指向內容農場幕後操作者，調查局還曾指源頭是境外勢力帳號「徐芳麗」。不過，被點名的內容農場或「徐芳麗」，發文時間都明顯晚於郭彥均以及媒體報導，證明這又是政府自己發動的認知作戰，完全顛倒是非。

趙少康痛批，只要有人講話不順心，蔡政府就要辦人，蘇貞昌說要究辦郭彥均後，刑事局馬上跟進喊查、陳時中也放話可罰300萬元，都在製造言論自由的寒蟬效應，實在很可惡；但是只要把各方發文或轉傳的時間序整理出來，就能看出真正亂帶風向的就是蔡政府。

趙少康說，最擅長跟利用認知作戰謀取政治利益的就是民進黨，台中市長參選人蔡其昌的特助造謠台中市只打了7,200劑兒童疫苗，立刻被台中市衛生局打臉，澄清台中兒童疫苗早就打了7萬7920人次。

他怒批，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文，在大街罵人，卻連小巷道歉都沒有，請問蘇貞昌，你們罰不罰？還是要裝聾作啞，放任蔡其昌團隊抹黑在第一線辛苦防疫的盧秀燕市府？