　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

▲蔡其昌助理蔡銘坤造謠台中疫苗施打人數。（圖／台中市衛生局提供）

▲蔡其昌助理蔡銘坤造謠台中疫苗施打人數。（圖／台中市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨昨（5／31）踢爆民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，該圖卡聲稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。 台中市警察局蔡蒼柏今在市議會備詢指出，此不實訊息與事實差距慎大，已經符合「惡、假、害」的要件，依法應該可以偵辦開罰。

對此，資深媒體人趙少康抨擊，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文，請問蘇貞昌罰不罰？只要有人講話不順心，蔡政府就要辦人，實在很可惡。

趙少康表示，藝人郭彥均發文「很多孩子走了」， 蘇貞昌說是謠言、有明顯操作痕跡，刑事局則將矛頭指向內容農場幕後操作者，調查局還曾指源頭是境外勢力帳號「徐芳麗」。不過，被點名的內容農場或「徐芳麗」，發文時間都明顯晚於郭彥均以及媒體報導，證明這又是政府自己發動的認知作戰，完全顛倒是非。

趙少康痛批，只要有人講話不順心，蔡政府就要辦人，蘇貞昌說要究辦郭彥均後，刑事局馬上跟進喊查、陳時中也放話可罰300萬元，都在製造言論自由的寒蟬效應，實在很可惡；但是只要把各方發文或轉傳的時間序整理出來，就能看出真正亂帶風向的就是蔡政府。

趙少康說，最擅長跟利用認知作戰謀取政治利益的就是民進黨，台中市長參選人蔡其昌的特助造謠台中市只打了7,200劑兒童疫苗，立刻被台中市衛生局打臉，澄清台中兒童疫苗早就打了7萬7920人次。

他怒批，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後，蔡其昌助理竟然偷偷刪文，在大街罵人，卻連小巷道歉都沒有，請問蘇貞昌，你們罰不罰？還是要裝聾作啞，放任蔡其昌團隊抹黑在第一線辛苦防疫的盧秀燕市府？

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
知名摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說「老闆是檢察官」
象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷「出手探索」掀暴動　本人出面了
上市公司薪資前10大出爐！這家去年平均高達646萬　是台積電
合歡山驚見UFO？詭異飛行物「直角上衝」影片曝光
砸130萬聘金！他娶30歲女回家　上床驚「比男人還擅長」秒離
被爆封城壓力太大「砸壞1.3億古董」！　資深藝人解答了
顏寬恒淚憶「四叔偷買機車給我」　超跑+17陣頭風光送行顏清山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

王必勝揭兒童疫苗站設立初衷　「接到很多家長反應、不干擾地方作業」

雲林大老累積近2000人連署　力挺林佳龍參選台北市長

考選部調整3項國考防疫措施　無法應試者15天內可全額退費

恩恩爸追消失81分鐘新北資料　林鶴明建議侯友宜：不用政治表演

北市剩245萬人！人口下滑止不住　士北、松信議員「確定各少1席」

總統府1／3染疫？　張惇涵「公開透明」：所屬171人確診約占14.7%

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

23歲飛官徐大鈞殉職　邱國正深表悲慟：進行通盤檢討

菲律賓抗議陸騷擾台灣勵進研究船　外交部：和平對話處理南海議題

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

蔡其昌助理造謠被抓到　趙少康點名蘇貞昌：你查不查？

王必勝揭兒童疫苗站設立初衷　「接到很多家長反應、不干擾地方作業」

雲林大老累積近2000人連署　力挺林佳龍參選台北市長

考選部調整3項國考防疫措施　無法應試者15天內可全額退費

恩恩爸追消失81分鐘新北資料　林鶴明建議侯友宜：不用政治表演

北市剩245萬人！人口下滑止不住　士北、松信議員「確定各少1席」

總統府1／3染疫？　張惇涵「公開透明」：所屬171人確診約占14.7%

拒絕與新北見面！　恩恩爸：盼先看到資料全貌再討論

23歲飛官徐大鈞殉職　邱國正深表悲慟：進行通盤檢討

菲律賓抗議陸騷擾台灣勵進研究船　外交部：和平對話處理南海議題

林志玲兒時「甜美妹妹頭」照片超萌！　練泡茶優雅畫面曝光

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻：櫃台說「老闆是檢察官」

高雄三線一督察酒駕自撞畫面曝！局長怒拔官撂26字：犯天條不寬貸

四川省地震局：蘆山規模6.1地震　屬「2013年蘆山地震」餘震

江疏影《女士的法則》10犀利金句：社會很單純，複雜的是人

陳韻文準備回歸終結者　柯瑞：我可以兼差

孩子打疫苗副作用out！　營養師教你「接種前後飲食技巧」

上市企業員工平均年薪排名出爐　食品大廠聯華躋身前十大

華碩快閃店進駐元宇宙！聯名英美藝術家推新品　再送全球限量NFT

上市公司福利費用前10大出爐！這家去年平均超過646萬　是台積電2倍多　

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

恩恩爸追「消失的81分鐘」！新北衛生局約見面遭拒　侯友宜回應了

沈富雄批陳時中「腦殘的指揮官

蔡英文喊「1億劑快篩5月到貨」　網狠酸：今天5／32？

討好肌肉男可笑　館長秀禮物嗆王浩宇：你罵蔡英文？

蔡其昌才說傳假訊息必繩之以法　不久助理被抓包造謠

快訊／蔡其昌助理涉造謠　台中市警局：已符合「惡、假、害」要件

北市兒童疫苗施打率墊底　他一看算法「真是政治考量」

北市：畢典禁外賓、成發得打3劑疫苗

藍委問蔡英文：5月1億劑快篩到貨了嗎？

批蔡英文草菅人命！陳智菡揭2證據

特偵組遭控「擺爛包庇」馬英九　三中案放水鐵證筆錄曝光

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

蔡英文「5月取得1億快篩」承諾遭質疑　截至月底已交貨1.68億劑

美參議員2枚胸針有玄機　江啟臣嘆總統府翻譯「實在可惜」

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡其昌助理涉造謠　台中市警局：已符合「惡、假、害」要件

快訊／蔡其昌助理涉造謠　台中市警局：已符合「惡、假、害」要件

國民黨昨（5／31）踢爆民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌的清水服務處特別助理蔡銘坤散布假訊息圖卡，該圖卡聲稱台中市僅施打7200劑兒童疫苗，但其實是已施打達7萬7290人次。對此，資深媒體人趙少康抨擊，蔡其昌特助散播假訊息有名、有實、有據，被踢爆是假訊息後竟然偷偷刪文，請問蘇貞昌罰不罰？

蔡其昌才說傳假訊息必繩之以法　不久助理被抓包造謠

蔡其昌才說傳假訊息必繩之以法　不久助理被抓包造謠

「民進黨誰沒拿陳水扁錢？」　趙少康開轟

「民進黨誰沒拿陳水扁錢？」　趙少康開轟

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

台中兒童疫苗打7萬2變7千2！藍營批蔡其昌助理造謠　「蘇貞昌不辦？」

球迷反告聯盟！蔡其昌霸氣回應

球迷反告聯盟！蔡其昌霸氣回應

關鍵字：

蔡其昌趙少康蔡銘坤

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／桃園也跟進！　全國遠距一次看

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面