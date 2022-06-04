再10天生產！台中孕媽咪「快篩陽」急催產　全家4口醫院過端午

▲再10天就要生！台中孕媽咪「快篩陽」急催產誕女嬰PCR出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名懷孕38周的吳姓孕婦2日因出現呼吸道症狀、喉嚨痛等，自行快篩陽性就醫。由於吳女再10天就要生產，醫師擔心，孕媽咪症狀加重影響生產，決定提早催生，3日成功誕下一名女寶寶、重達3000多克，PCR篩檢為陰性。不過，吳女的3歲兒子也染疫，先生為了照顧長子也跟著住進醫院專責病房，1家四口在醫院度過端午節。

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▲婦產科醫師潘傳建穿著連身型防護衣接生後，全身是汗衣服濕透。（圖／記者游瓊華翻攝）



婦產科醫師潘傳建表示，這是醫院在新冠肺炎專責病房生產的首例，孕婦經過一天觀察沒有異狀，並考量已懷孕38周，避免確診症狀更嚴重影響生產，透過催生，在3日晚間7時順利產下第二胎，母女均安。潘傳建補充，因為孕婦確診，團隊須穿著兔寶寶防疫裝接生，困難度增高、縫合傷口也不容易，只有更加專注加上細心、耐心才能完成。

▲吳女跟3歲兒子都染疫，端午節一家四口在醫院度過。（圖／記者游瓊華翻攝）



小兒科主任李敏駿在女嬰順產後，使用輸送型保溫箱將女嬰送到小兒加護病房。李敏駿指出女嬰PCR採檢為陰性，身體檢查狀況良好，但配合防疫暫時收入小兒加護病房無法母嬰同室，不過仍以視訊說明女嬰狀況，讓父母安心。李敏駿也強調，研究顯示病毒不會透過母乳傳染給小孩，只要哺乳時做好手部及乳房的清潔消毒，都可以請確診產婦安心哺乳。