南投+1423！新增7死皆為70歲以上長者　百歲人瑞染疫6天後身亡

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1423例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1423例，截至6月2日累計確診人數2萬1546例，居家隔離人數2519例，今日已解除隔離1292例，居家照護人數8641例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

今日中央公布南投確診死亡共計7名，皆為70歲以上老人，其中有一名百歲人瑞、3名未接種新冠疫苗：草屯鎮100歲男性，有高血壓、糖尿病病史，接種1劑疫苗，5月24日咳嗽、25日快篩陽性、31日死亡；鹿谷鄉96歲男性，有肺炎、膽結石、老年癡呆病史，未接種疫苗，5月30日因呼吸喘送竹山秀傳急診後死亡；南投市91歲男性，有白血病、高血壓病史，接種1劑疫苗，5月11日於部立南投醫院就醫住院，至31日死亡。

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竹山鎮85歲男性，有慢性肺阻塞、長期洗腎病史，未接種疫苗，5月31日送竹山秀傳急診後死亡；名間鄉80歲男性，有高血壓、糖尿病病史，未接種疫苗，5月16日食慾降低，25日發燒、咳嗽、呼吸喘，於部立南投醫院就醫，31日死亡。

▲南投縣衛生局建議，無論確診與否、確診前有無接種，疫苗追加劑皆應間隔3個月施打。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

名間鄉79歲男性，有糖尿病、攝護腺肥大病史，接種3劑疫苗，4月13日曾因肺炎感染入住竹秀治療，後於5月23日呼吸喘、31日死亡；竹山鎮72歲男性，有高血壓、氣喘病史，曾接種3劑疫苗，5月27日快篩陽、31日因昏迷送竹山秀傳急診後死亡。

縣府衛生局表示，防疫政策走向「與病毒共存」，南投確診人數迭創新高，6月1日起已累計破2萬，越來越多人想補打疫苗，局方最近接到不少詢問電話，連確診者都想知道，何時打疫苗較適當？衛生局表示，不管有無新冠肺炎感染史都應打疫苗，但確診者即使無症狀，則建議自確診日起至少間隔3個月再接種，確診前如已接種基礎劑，後續追加劑也是建議3個月後再接種一次。