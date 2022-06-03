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台東+911！未接種疫苗女性確診死亡　18群聚場所再增40病例

▲台東今日+911，1名49歲女性無接種疫苗確診死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+911，1名49歲女性無接種疫苗確診死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣3日新增911名確診者，819名民眾戶籍或居住地分在台東、92名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案16334人、居隔者2345人。針對Covid-19確診者分流收治情況，台東縣截至6/2下午16點為止，住院收治人數為75人、加強版集中檢疫所為60人、居家照護現管人數有4227人。

台東縣衛生局表示，今日縣內1養護機構監測期滿無新增個案列為結案，目前縣內仍有6養護、2身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增40例確診個案。養護機構部分，新增14人確診 (5員工、9住民)；兒少機構新增1員工確診；身障機構今日無新增；監所部分新增25人(9員工、16住民)；醫院無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診82生、9師，累計共2788生、346師。

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另外，中央今日也公布台東1確診個案死亡病例，為49歲女性、無接種疫苗紀錄，有癌症病史。

縣府表示，昨日完成在寶桑國中活動中心開設幼童BNT的快打站服務，有不少家長帶著孩子前往施打，替家中幼童增強保護力，縣府也表示，會盡快完成所有校園接種場次，預計於6月中前完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。民眾也可自行至醫療院所預約，接種場次、預約方式請參考台東縣衛生局官網https://reurl.cc/n1ppp6 。

縣長饒慶鈴也提醒鄉親，嬰幼兒染疫後部分病程變化快速，若發現孩子體溫大於41度、持續昏睡、意識不佳、持續頭痛、持續嘔吐、抽蓄、步態不穩等情形，應立即請由119送醫或家人載送就醫評估。

6歲以下的學齡前兒童縣府衛生局也協調醫院規劃綠色通道門診，已協調部立台東醫院、榮民醫院開設兒科特別門診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務，不須與其他兒童排隊等候就醫。

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