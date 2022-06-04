　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長新冠可能致死！研究：全美至少120人疑死於後遺症　染疫勿輕忽

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲美國CDC正在調查「長新冠」致死的相關數據。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

本土疫情嚴峻，除了預防染疫以及確診後的應對外，國人也開始關注「長新冠後遺症」議題。美國疾病控制與預防中心（CDC）統計了各州的死亡案例後發現，有100多名死者可能是因為長新冠而死。根據研究指出，有多達30%的新冠病患在確診後面臨長新冠，更有部分的患者直到1年後都還有後遺症。

根據《政客》報導，消息人士指出，隸屬於美國CDC的國家衛生統計中心從各州收集了由驗屍官、法醫以及醫生所開立的死亡證明，並分析其中100多例疑似是死於長新冠的死亡病例。據悉，國家衛生統計中心目前正在審查一批2020年至2021年的文件。

報導稱，這是CDC首次在相關審查中提到，長新冠與其併發症可能導致死亡。國家衛生統計中心預計在未來幾天內公布分析的初步數據。目前還不知道這100多名死亡患者是否有潛在的健康問題，也暫時無法確定長新冠是死亡主因還是其中一個因素。

▲生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究顯示，有高達30%的確診患者飽受長新冠所苦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據另一份發表在《美國醫學協會雜誌》的研究指出，有超過30%的新冠患者會面臨長新冠後遺症，美國的衛生官員仍在努力了解長新冠的重要性與嚴重性。正在研究長新冠的哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院科學家霍尼格（Mady Hornig）表示，長新冠致死的整體風險因素很重要，且在不斷地變化。

美國CDC仍在持續收集與修改相關統計數據，不過迄今已經確定2021年與2022年分別有60份的死亡證明上註記了長新冠，一共120份。

儘管對於長新冠後遺症尚未有一個通用的定義或是測試手段，不過醫護人員會透過症狀以及是否曾經染疫來進行診斷。長新冠的症狀通常包括疲勞、呼吸急促或是腦霧。研究人員表示，有10%至30%的新冠患者會發展為長期新冠。美國CDC在5月27日推出的研究報告則稱，美國有超過20%的成年人會面臨長新冠。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
快訊／大雷雨襲2縣市「連轟1小時」！　警戒範圍出爐
北韓疑出現「新變異株」！　緊急向WHO求救
快訊／富邦坦承威迪茲用「外部異物」！　領隊：就地取材
快訊／增2例兒童腦炎！5歲童「連燒2天」插管治療中
快訊／152死創新高！未滿1歲病童確診3天後過世
快訊／本土+68118！各縣市分佈曝光　新北未破萬
快訊／今暴增152死「破紀錄」！本土增6萬8118例
未規定確診亡24小時火化？　他「打臉」陳時中：不想擔責任
確診將破10萬？　陳時中估「已差不多到高點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓疑出現「新變異株」　緊急向WHO求救！美專家憂：金氏政權倒台

美國猴痘病例驗出2種毒株！　CDC：確診初步集中於「2特定群體」

德國南部「火車出軌」已4死30傷　車廂翻覆擠成一團！現場照曝光

烏俄戰爭未來怎麼走？BBC揭「5種結局」　消耗戰恐打數年

長新冠可能致死！研究：全美至少120人疑死於後遺症　染疫勿輕忽

排隊打地鋪3天3夜！日本人「好想去韓國」瘋搶觀光簽　唯一解方曝

路透2記者搭「親俄車輛」在烏東遭攻擊！　司機中彈慘死

機票需求大增！南韓提前增開航班　仁川機場國際線8日恢復正常營運

俄烏戰爭百日違禁武器回顧　俄軍投集束彈「無差別攻擊」平民

蚊子最愛這類人！「腳臭」容易被咬　專家曝：愛喝這飲料要小心

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

北韓疑出現「新變異株」　緊急向WHO求救！美專家憂：金氏政權倒台

美國猴痘病例驗出2種毒株！　CDC：確診初步集中於「2特定群體」

德國南部「火車出軌」已4死30傷　車廂翻覆擠成一團！現場照曝光

烏俄戰爭未來怎麼走？BBC揭「5種結局」　消耗戰恐打數年

長新冠可能致死！研究：全美至少120人疑死於後遺症　染疫勿輕忽

排隊打地鋪3天3夜！日本人「好想去韓國」瘋搶觀光簽　唯一解方曝

路透2記者搭「親俄車輛」在烏東遭攻擊！　司機中彈慘死

機票需求大增！南韓提前增開航班　仁川機場國際線8日恢復正常營運

俄烏戰爭百日違禁武器回顧　俄軍投集束彈「無差別攻擊」平民

蚊子最愛這類人！「腳臭」容易被咬　專家曝：愛喝這飲料要小心

李佳穎降臨《營業中》！炎亞綸驚：妳怎會答應這通告？

人民幣掀反彈！　專家示警：不排除進一步貶值　

大雷雨襲2基隆新北！暴雨連轟1小時　警戒範圍出爐

王毅：中國是來南太洋「修路造橋」　不是「駐紮軍隊蓋基地」

端午節超狂立蛋！「鴕鳥蛋SIZE驚人」女星一手握不住

總統感謝彰化防疫辛勞　王惠美趁機爭取3大地方建設

機車蛇行亂鑽車道撞休旅車　撞凹車門...目擊者：摩托車騎太快

國道一號南向麻豆段3起交通事故　7車追撞造成大塞車

悍將解約優瑪已鎖定新洋投　領隊透露資歷

北韓疑出現「新變異株」　緊急向WHO求救！美專家憂：金氏政權倒台

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

國際熱門新聞

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

蚊子最愛這類人！「有腳臭」容易被咬

情侶遇搶匪她被獨留原地　男友狂奔過程全被錄

阿嬤輪椅飆速滑下坡　足球員孫追不到：啊～阿嬤

阿兵哥闖紅燈　急煞噴到公車下遭輾斃

產經新聞：日本擬首度派現役自衛官駐台　因應台海情勢

人車畸形戀！他舔保險桿調情　曝最愛體位

美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

怪魚飛入嘴中想鑽出鼻孔　男差點斃命

憂通膨和經濟恐衰退　美股收黑348點

就業數據堅挺美股開低　那指開跌1.78%

印度正妹辦「自婚」婚禮　承諾奉獻一生愛自己

更多熱門

相關新聞

日本人「好想去韓國」搶觀光簽　排隊3天3夜

日本人「好想去韓國」搶觀光簽　排隊3天3夜

全球航空業、觀光業因新冠疫情的影響而衰退，在疫情步入2年後，決定逐步開放與病毒共存的南韓終於宣佈，從本月1日起正式開放外國旅客赴韓時持短期觀光簽證，這讓日本境內的哈韓迷在南韓駐日大使館排隊3天3夜，甚至還不惜打地鋪。韓媒指出，解決亂象的唯一方式是重啟疫情前的免簽制度。

南韓提前增開航班　仁川國際線8日起正常營運

南韓提前增開航班　仁川國際線8日起正常營運

7大兒童疫苗接種站達成階段性任務　明起同步落幕

7大兒童疫苗接種站達成階段性任務　明起同步落幕

車上壞壞出事！老司機陰莖差點被咬斷

車上壞壞出事！老司機陰莖差點被咬斷

侯漢廷2度確診曾接觸柯文哲　北市府：目前無異常

侯漢廷2度確診曾接觸柯文哲　北市府：目前無異常

關鍵字：

新冠肺炎北美要聞世界疫情COVID-19長期新冠長新冠後遺症

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面