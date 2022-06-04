美FDA警告：Novavax疫苗心肌炎風險引憂　股價慘跌14％

▲ Novavax疫苗5月中向台灣申請EUA。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）研發新冠疫苗NVX-CoV2373，實驗數據顯示其可降低輕症至重症風險，5月中宣布向台灣申請緊急使用授權（EUA）。不過美國食品藥品監督管理局（FDA）3日表示，Novavax疫苗導致心臟炎症的風險引發憂慮，該公司股價因此下跌14％。

《路透》報導，Novavax公司2020年12月至2021年9月進行3萬人實驗，注射疫苗後20天內出現4起心肌炎個案。FDA於3日發布簡報文件指出，這些案例與疫苗的因果關係令人憂心，並要求Novavax將心肌炎及心包膜炎列為該疫苗的「重要已知風險」，不過該公司並未同意列入。

FDA文件曝光後，Novavax公司股價下跌近14％。該公司對此則回應，臨床實驗出現的心肌炎個案數量在預期範圍內，「基於我們對所有支持NVX-CoV2373疫苗臨床數據的解釋，我們認為沒有足夠的證據證明兩者之間存在因果關係」，試驗中也有一名患者接種安慰劑後出現心肌炎。

另一方面，FDA此次分析Novavax疫苗在Omicron及Delta變種成為主流毒株以前的試驗數據，結果指出，該疫苗對Omicron引起的感染提供有意義的防護，尤其可降低重症風險。

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