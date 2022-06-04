　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲有超商店員抱怨，遇到客人快篩陽還跑出來趴趴走，讓他內心狂飆髒話。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土疫情延燒，目前正處於「高原期」。一位超商店員近日發文抱怨，有客人在店內開擴音通話，不諱言跟朋友說自己快篩陽性，還當場咳了兩下，讓他聽了不禁爆氣直言「多想叫你快滾！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他是超商第一線門市人員，常看到很多客人自認身體很勇，不是沒戴口罩就是沒戴好，但他都忍了下來，不料1日遇到至今最誇張的男奧客，不僅在店內打電話開擴音，還大言不慚地跟通話中的朋友嚷嚷「我剛篩完兩條槓確診！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話音剛落，原PO馬上下意識後退一步，在場其他人也轉頭看了男子一眼，但對方似乎不覺得有什麼問題，仗著自己有戴口罩，繼續大聲講電話，還在結帳時咳了兩下。原PO內心吐槽，「就你沒意識自己哪裡有問題，我幹在心裡口難開，多想叫你快滾你知道嗎？」

當下原PO忍耐幫奧客結帳，但等人一走，立刻開始消毒。原PO說，他個人有慢性疾病，每天又要面對無數客人，只能祈禱自己不要染疫，怎料下班隨即出現頭痛、喉嚨癢的症狀，所幸未發燒，傍晚快篩一次後也是陰性，後續將繼續觀察自己的身體狀況。

原PO呼籲，如果知道自己疑似確診，又還沒進一步檢查、通報，還請認真看待一下目前疫情，不只是保護自己，也請保護他人、保護孩子們，不要造成別人困擾。

▼原PO下班後出現症狀，立即進行快篩，所幸結果是陰性。（圖／爆怨公社）

▲▼超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀。（圖／爆怨公社）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

 

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」！　曝實戰差別
GD太狂！　4億豪宅「現金一次付清」創歷史紀錄
床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀

新手女騎士練車「自撞燈柱受傷」　討國賠讓網炸鍋：別上路害人

工程師偷吃小10歲女大生　三寶妻心寒：嫌我暗沉鬆弛「不想演了」

女友突然停止抱怨生理痛！他開電腦才知「超綠真相」：該攤牌嗎

台南一家11口確診「老父病亡1天內火化」　兒孫居隔只能見到骨灰

孩子染疫傳染婆家人「老公全怪她」　人妻心寒：只會怪的白爛人

更多家長可以領快篩！　適用幼兒「擴大4個月」6日上路

國道5號內線「龜速76公里」被罰5千　三寶討拍反遭網一面倒狂酸

慈濟結合4個國際組織　人道援助關懷烏克蘭難民

何美鄉曝染Omicron罹患「長新冠」比例：很多人自己嚇自己

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

無證停親子車位遭罰600元　「有放超音波照」結局逆轉！

短裙妹撞凹特斯拉　急蹲竟只關心自己的車

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀

新手女騎士練車「自撞燈柱受傷」　討國賠讓網炸鍋：別上路害人

工程師偷吃小10歲女大生　三寶妻心寒：嫌我暗沉鬆弛「不想演了」

女友突然停止抱怨生理痛！他開電腦才知「超綠真相」：該攤牌嗎

台南一家11口確診「老父病亡1天內火化」　兒孫居隔只能見到骨灰

孩子染疫傳染婆家人「老公全怪她」　人妻心寒：只會怪的白爛人

更多家長可以領快篩！　適用幼兒「擴大4個月」6日上路

國道5號內線「龜速76公里」被罰5千　三寶討拍反遭網一面倒狂酸

慈濟結合4個國際組織　人道援助關懷烏克蘭難民

何美鄉曝染Omicron罹患「長新冠」比例：很多人自己嚇自己

超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀

新手女騎士練車「自撞燈柱受傷」　討國賠讓網炸鍋：別上路害人

CNN：俄烏陷入消耗戰　普丁寄望國際降低注意力

阿嬤輪椅「飆速滑下坡」　職業足球員孫追不到：啊～阿嬤！

工程師偷吃小10歲女大生　三寶妻心寒：嫌我暗沉鬆弛「不想演了」

女友突然停止抱怨生理痛！他開電腦才知「超綠真相」：該攤牌嗎

兩大豪門外首人！伊古達拉第7度挺進總決賽　曾被以為要退休

39歲「護國神Q」完全燃燒　戴維斯38分鐘單場狂敲8火鍋

台南一家11口確診「老父病亡1天內火化」　兒孫居隔只能見到骨灰

楊千霈交往19天就結婚　「331登記」藏2超閃含意！感動秒點頭

兇吉了！亂咬衛生紙被罵　下秒直接變臉：不要惹我

生活熱門新聞

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

他國道龜速被罰　討拍反被網酸爆

端午熱爆！連假變天時間點曝　

他點7樣早餐只要85元！價目表曝光網驚呆

更多家長可領快篩！適用幼兒擴大4個月6日上路

母請假40天「幫坐月子+帶2孩」　尪25萬薪只肯給3萬

他端午節突收陌生粽子！網狂勸：快丟

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

何美鄉曝Omicron罹患長新冠比例：別嚇自己

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

孩子染疫老公全怪她　人妻超心寒

更多熱門

相關新聞

老父確診亡1天內火化　兒孫居隔只能見到骨灰

老父確診亡1天內火化　兒孫居隔只能見到骨灰

台南劉姓一家11口陸續確診，其中80多歲老父親染疫過世，24小時內迅速火化，只有家中大姐陪伴在側，其它家人都還在隔離，根本來不及見到最後一面，等到解隔再次相見，老父只剩骨灰。台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰近日就發文呼籲，強制短時間火化已無必要。而指揮中心也澄清，沒規定要24小時內火化。

孩子染疫老公全怪她　人妻超心寒

孩子染疫老公全怪她　人妻超心寒

更多家長可領快篩！適用幼兒擴大4個月6日上路

更多家長可領快篩！適用幼兒擴大4個月6日上路

何美鄉曝Omicron罹患長新冠比例：別嚇自己

何美鄉曝Omicron罹患長新冠比例：別嚇自己

金門+129例　101歲確診奶奶亡

金門+129例　101歲確診奶奶亡

關鍵字：

超商奧客新冠肺炎新冠疫情快篩店員

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

7旬翁救下6名落水觀光客　結局令人心寒

「把特斯拉撞凹」短裙妹急蹲做1件事　超怒畫面曝

顏佑庭「真的到外面餐廳打工中」：感覺真的開心

租屋妹崩潰見小強！過來人狂推它

整理親友遺物　床底赫見千發子彈

吳宗憲出面！他一句話葛斯齊就收手

女星不給5歲女兒打疫苗　「4理由」分析：其他意外風險更高

「水行俠」傑森摩莫亞爆加入漫威

GD買4億豪宅「現金一次付清」！

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面