超商客人咳2下炫耀「剛篩完2條槓」　店員崩潰結帳：下班出現症狀

▲有超商店員抱怨，遇到客人快篩陽還跑出來趴趴走，讓他內心狂飆髒話。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣本土疫情延燒，目前正處於「高原期」。一位超商店員近日發文抱怨，有客人在店內開擴音通話，不諱言跟朋友說自己快篩陽性，還當場咳了兩下，讓他聽了不禁爆氣直言「多想叫你快滾！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，他是超商第一線門市人員，常看到很多客人自認身體很勇，不是沒戴口罩就是沒戴好，但他都忍了下來，不料1日遇到至今最誇張的男奧客，不僅在店內打電話開擴音，還大言不慚地跟通話中的朋友嚷嚷「我剛篩完兩條槓確診！」

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話音剛落，原PO馬上下意識後退一步，在場其他人也轉頭看了男子一眼，但對方似乎不覺得有什麼問題，仗著自己有戴口罩，繼續大聲講電話，還在結帳時咳了兩下。原PO內心吐槽，「就你沒意識自己哪裡有問題，我幹在心裡口難開，多想叫你快滾你知道嗎？」

當下原PO忍耐幫奧客結帳，但等人一走，立刻開始消毒。原PO說，他個人有慢性疾病，每天又要面對無數客人，只能祈禱自己不要染疫，怎料下班隨即出現頭痛、喉嚨癢的症狀，所幸未發燒，傍晚快篩一次後也是陰性，後續將繼續觀察自己的身體狀況。

原PO呼籲，如果知道自己疑似確診，又還沒進一步檢查、通報，還請認真看待一下目前疫情，不只是保護自己，也請保護他人、保護孩子們，不要造成別人困擾。

▼原PO下班後出現症狀，立即進行快篩，所幸結果是陰性。（圖／爆怨公社）

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